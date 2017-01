Vaše pismo: Nov režim novomeške tržnice

2.1.2017 | 09:40

Občina je z decembrom uvedla nov prodajni režim na tržnici.

Do pomladi naj bi tržnica dobila (vsaj) novo streho.

Na trgu ob tržnici želijo urediti nekaj prakirišč za kratkotrajno ustavljanje.

Novo mesto - Tržnice naj bi bile svojevrsten odraz načina življenja kupcev, ki jih obiskujemo, v mnogih velikih mestih imajo celo status nekakšnih kulinaričnih spomenikov. Osebno sem na vsakem potovanju, še posebno v bolj eksotičnih krajih, obvezno obiskovala tržnice, kjer je bilo vedno čutiti utrip življenja in radost domačinov, ki so nakupovali lokalno hrano, in radovednost turistov, ki so iskali originalne spominke ali pa so se preprosto radi družili z domačini.

Naša novomeška tržnica že desetletja daje zelo klavrno podobo, tako kot je neugleden sam prostor, je tudi ponudba temu primerna. Zadnja leta sem se zelo razveselila, da so tudi v našem mestu končno odprli tržnico z ekološkimi izdelki, še posebno, ker so bile simpatične lesene stojnice postavljene ločeno od preostalih ponudnikov. Ljudje imajo na mojo veliko žalost še vedno prevelike predsodke glede te hrane in zato je bilo čisto prav, da so bili ti ponudniki umeščeni stran od konvencionalnih prodajalcev sadja, zelenjave in meda.

Že kar nekaj časa se govori o prenovi mestnega jedra, o obnovi tržnice in novih parkiriščih za kupce. No, kaj veliko se do sedaj še ni zgodilo, razen da se je neki občinski birokrat, ki najbrž ne zahaja kaj dosti na tržnico, spomnil in pomešal hruške in jabolka. Ne vem, zakaj so ponudnike ekološke hrane na vrat na nos preselili med preostale ponudnike hrane, če pa že, bi jih vsaj umestili v prazen prostor na zgornjem platoju. V vsaki normalni tržnici je meja med ekološkimi in konvencionalnimi ponudniki strogo ločena in tako je tudi prav.

Ob tej priliki bi pozvala tistega pametnjakoviča iz občine, ki si je izmislil nov režim prodaje oblačil in hrane, naj na tržni dan vendar prestopi prag svoje pisarne in pride pogledat kakšno zmešnjavo je ustvaril. Branjevke hrane se stiskajo na preozkih in pretesnih stojnicah, nastaja gneča in kupci stežka ugotovimo, kdo kupuje in kdo prodaja. Prodajalci oblačil pa zgoraj zlahka zaplešejo polko ali valček, toliko prostora so jim namenili. Zato se bojim, da bo od bodoče prenove pozitivno samo to, da bo tržnica namesto azbestne dobila bolj ekološko streho. In ob tej priliki pozivam vse odgovorne občinske uradnike, da tržnico obravnavajo enako odgovorno in strokovno, kot to počno pri prenovi mestnega jedra. Če bodo uspešni, bomo meščani zagotovo raje kupovali lokalno pridelano hrano na urejeni tržnici kot pa tisto iz uvoza v velikih trgovskih centrih. Kar bo nedvomno dobro za naše zdravje in za gospodarsko uspešnost novomeške občine.

Vladka Vidmar, Novo mesto

Pismo bralke je bilo objavljeno v 52. številki Dolenjskega lista z dne, 29. december 2016, sredi decembra pa smo v Dolenjskem listu o tržnici in načrtovani prenovi zapisali naslednje:

Lotili so se vsaj delne prenove

V petek je začel poskusno delovati nov prodajni režim na tržnici na Florjanovem trgu. Prvič so se tamkajšnjim branjevkam pridružili tudi ekološki pridelovalci z Glavnega trga, združena tržnica pa je sedaj razdeljena na dva dela. A do končne lepše podobe bo treba še počakati.

Kje so se ustavili že znani načrti prenove tržnice še iz prejšnjega mandata, smo povprašali na rotovžu, od koder so odgovorili, da je projekt v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. V tem času so se odločili postopoma vsaj delno izboljšati podobo tako tržnice kot okolice. Do predvidoma pomladi želijo na Florjanovem trgu postoriti sledeče: zamenjati azbestno streho, očistiti in prebarvati strešno konstrukcijo, poskrbeti za novo električno napeljavo in novo razsvetljavo, sanirati oporne zidove in tlake, prenoviti obstoječe kioske z lesenim opažem. »Zunanji del, ki je bil trenutno neizkoriščen in zanemarjen, se bo očistil, zniveliral in preplastil. Na njem nameravamo urediti nekaj parkirnih prostorov za kratkotrajno parkiranje (modra cona), namenjenih za kupce tržnice, v popoldanskem času pa za obiskovalce prireditev. Projekt obnove bo predvidoma dokončan do pomladi, ko bo na prodajne klopi začela prihajati bogata ponudba lokalnih sezonskih pridelkov in izdelkov.«

V sklop urejanja tega za sleherno mesto pomembnega prostora druženja in trgovanja spada tudi omenjeni novi prodajni režim, razdeljen na zgornji – neživilski del in spodnji – živilski del. V obeh so stojnice postavili bolj pregledno, urejajo pa tudi nove pogodbe o najemu. V spodnjem delu boste poleg kioska z mesninami našli tudi pekovske izdelke, zelenjavo, sire, rože ipd. »Tam lahko vsi zvesti kupci najdejo tudi mnogim dobro poznane branjevke. Prodajalci suhe robe ostajajo na istih prodajnih lokacijah, prodajni program pa so dopolnili tudi ponudniki ekološke pridelave z Glavnega trga. Tako je tržnica na Florjanovem trgu postala združena in enotna Novomeška tržnica.«

Z rotovža še dodajajo, da bodo skušali privabiti nove ponudnike in prodajalcem pomagati pri promociji, v načrtih pa so tudi posamični kulinarični dogodki in degustacije: »Verjamemo, da bodo prodajalci sedaj tudi večkrat prisotni in se bo obratovalni čas tržnice ustalil na tržnih ponedeljkih, petkih in sobotah.«

Ob našem ponedeljkovem obisku prisotni prodajalci tega navdušenja niso delili. Prepričani so, da bodo ob načrtovani prenovi Glavnega trga in umiku parkirišč izgubili še zadnje kupce, med katerimi pa, kot so priznali, so večinoma le še upokojenci. »Mladih tržnica ne zanima, žal je tako,« je dejala ena izmed stalnih prodajalk, ki pa se veseli, da bodo ob tržnici dodali vsaj manjšo modro parkirno cono.

Tekst in foto: M. Martinović

