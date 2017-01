Eksplozija mu je poškodovala oko

2.1.2017 | 11:20

Plastična kirurginja iz novomeške bolnišnice Tea Jedlovčnik Štrumbelj je povedala, da najstnik iz Posavja najverjetneje ne bo imel trajnih posledic zaradi eksplozije. (Foto: J. A., arhiv DL)

Krško, Novo mesto - Navdušenje nad pirotehniko bi 13-letnika s Senovega skorajda stalo vida. K sreči se je zgodba srečno končala. Informacija, da se je prejšnji četrtek otrok poškodoval med eksplozijo pirotehničnega izdelka, je prišla s PU Novo mesto, kjer so obvestilo dobili okoli 20. ure.

»Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi 13-letni deček razstavil ognjemetno baterijo in prižigal posamezne dele. Ob eksploziji ene izmed komponent je deček utrpel poškodbo očesa. Okoliščine dogodka policisti še preiskujejo,« je v poročilo o dnevnih dogodkih za četrtek zapisala Alenka Drenik.

Direktorica Zdravstvenega doma Krško Tatjana Fabjančič Pavlič je pojasnila, da so v ambulanto nujne medicinske pomoči fanta pripeljali starši. »Dežurni zdravnik je otroka pregledal in ga oskrbel. Ni šlo za težje telesne poškodbe. Otrok je bil v spremstvu staršev napoten v nadaljnjo obravnavo v Urgentni center Novo mesto,« je pojasnila direktorica.

V Novem mestu ga je v oskrbo sprejela plastična kirurginja Tea Jedlovčnik Štrumbelj, ki je naslednji dan povedala, da je k njim v večernih urah fant prišel z očetom. »Imel je rano v predelu čela in precej tujkov v levem očesu. Rano smo mu oskrbeli, oko pa smo spirali in zaščitili. Potem smo ga poslali v Ljubljano, ker pri nas nimamo dežurnega okulista,« je pojasnila zdravnica in poudarila, da je fant s tistim očesom normalno videl, bilo pa je oko rdeče zaradi tujkov. »Mislim, da ne bo imel trajnih posledic, a lahko rečem, da pirotehnična sredstva lahko poškodujejo vid in da je imel srečo.«

PIROTEHNIKA DOVOLJENA DO NOVEGA LETA

Sicer je uporaba pirotehnike prve kategorije dovoljena med 26. decembrom in 1. januarjem. Prodaja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje kategorije, katerih glavni učinek je pok, pa ostajajo prepovedane. Policisti in zdravstveni delavci opozarjajo na nevarnosti, ki jih prinaša uporaba pirotehnike, še posebej prepovedane in predelane.

Pirotehnične izdelke prve in druge kategorije lahko uporabljajo mladoletniki, stari nad 14 oziroma nad 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Uporaba fontan in baterij je dovoljena le osebam, starejšim od 18 let.

V prvo kategorijo sodijo ognjemetni izdelki, katerih uporaba je dovoljena v strnjenih naseljih in povzročajo zelo majhno nevarnost. To so recimo tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice in pokajoče kroglice. Iz druge kategorije pa so dovoljene razne rakete in fontane.

Pirotehniko, ki povzroča hrup, je prepovedano uporabljati v strnjenih naseljih in zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih potniškega prometa in na površinah, kjer potekajo prireditve.

Globe za kršitve tega zakona se gibljejo med 400 in 1.200 evri. Sicer pa policisti posebej opozarjajo, naj uporabniki pirotehniko kupujejo v trgovinah, ki imajo dovoljenje ministrstva za notranje zadeve. Uporabniki naj na izdelku preverijo oznako CE, pred uporabo pa naj dobro preverijo navodilo proizvajalca, ki mora biti v slovenskem jeziku.

Tako predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka kot uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov in preprodaja so prepovedane.

Članek je bil objavljen v 52. številki Dolenjskega lista z dne, 29. december 2016.

Janja Ambrožič