Začele so veljati nove cene za vrtec

2.1.2017

Ribnica - S 1.1.2017 so v Ribnici začele veljati nove cene programov Vrtca Ribnica. Tako so na predlog Vrtca Ribnica odločili ribniški občinski svetniki na svoji decembrski seji. Na njej so med drugim sprejeli tudi rebalans proračuna občine za leto 2016, nov odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v občini Ribica ter po več kot letu dni končno imenovali tudi člane komisije za spremljanje položaja romske skupnosti.

Svetniki so potrdili v povprečju za 4-odstotno podražitev programov 1. in 2. starostnega obdobja. Po novem ceniku Vrtca Ribnica znaša mesečna cena za varstvo otrok v starosti od enega do treh let 430,91 evrov, za otroke od treh do šestih let pa 314,14 evrov. Najpomembnejša razloga za dvig cen sta bila oblikovanje dodatnega, 24. oddelka, in spremenjen Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Sprejem novih cen programov prinaša za občinski proračun tudi dodatne finančne obremenitve. Zgolj iz naslova ekonomskih cen zagotoviti za Vrtec Ribnica dodatnih 4.300 evrov mesečno ob predpostavki, da bodo zasedena vsa mesta v vrtcu in da bodo starši prispevali v povprečju 30 odst. cene programa.

Z rebalansom proračuna za leto 2016 so svetniki prvotno predvidene prihodke v znesku 7.264.485 povečali na novo ocenjeno višino 9.631.496 evrov. Razlog za 32,6-odstotno povečanje je bila predvsem sprememba dogovora partnerskih občin v projektu Izgradnja regionalnega vodovoda Sodražica–Ribnica–Kočevje, po kateri partnerske občine svoja vložena sredstva prikazujejo v lastnih bilancah. Do sprememb pa je sicer prišlo tudi pri razporeditvi proračunskih sredstev v višini 49 tisoč evrov, s katerimi so po sklepu župana uredili meteorno in fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo in vgradili tampon na delu nekategorizirane ceste v Jurjevici.

Svetniki so v nadaljevanju sprejeli tudi odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, s katerim so postavili smernice, ki sledijo sodobnim trendom zbiranja odpadkov pri povzročiteljih odpadkov in ločevanja po frakcijah. Osnovni cilj novega odloka je preprečevanje nastajanja odpadkov in spodbujanje zmanjševanja količine odpadkov, ki se obdelujejo in odstranjujejo. Z njim bo uveljavljeno načelo »stroške plača povzročitelj«, še posebej v primeru nenadzorovanega odlaganja odpadkov. Pričakovani učinki novega odloka so zagotovitev učinkovitega zajema in ločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov na izvoru nastanka, kot tudi vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo. Namen novega odloka je tudi racionalizacija stroškov ravnanja z odpadki in izboljšanje dostopa do storitev javnih služb, v skladu z njim pa bo Komunala Ribnica zagotovila obdelavo komunalnih odpadkov preden se odstranijo in poskrbela za urejeno deponiranje ostankov predelave komunalnih odpadkov.

Med drugimi zadevami pa so ribniški svetniki na decembrski seji imenovali tudi člane komisije za spremljanje položaja romske skupnosti, ki so jo sicer ustanovili že novembra 2015. Za predsednika so imenovali občinskega svetnika Aleša Hogeta, kot člane pa: Muhameda Deliča, Majdo Vrh, Anico Debeljak, Ireno Briški, Darjo Miklič Mišmaš in Andreja Puclja ter predstavnika romske skupnosti iz Lepovč Stanka Bajta in Branka Hudoroviča za romsko skupnost iz Goriče vasi.

M. Leskovšek-Svete