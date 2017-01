V novomeški porodnišnici prvi Cene, v brežiški Tibor

2.1.2017 | 15:30

Mojca Maver je v novomeški porodnišnico rodila prva v novem letu. (Foto: M. Ž.)

Cene je zagotovo najlepše novoletno darilo za vso družino, še posebej pa za starejša bratca Jakoba in Bineta. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto, Brežice - Cene Jarc se je 1. januarja ob 6.08 rodil kot prvi v letu 2017 v novomeški porodnišnici, v brežiški pa so na prvi otroški jok morali počakati do danes zgodaj zjutraj, ko je Marjetka Umek iz Raven pri Zdolah ob 4.51 povila sinka Tiborja.

Cene je s svojim prihodom na svet razveselil mamico Mojco Maver in očka Aleša ter štiri in dve leti starejša bratca Jakoba in Bineta iz Trebče vasi pri Dvoru. Je že kar pravi korenjak, saj je ob rojstvu meril 53 centimetrov in tehtal 3780 gramov.

Zadnja je v pravkar izteklem letu v novomeški porodnišnici deklico Vito rodila Tamara Kimovec iz Tribuč, sicer pa so lani imeli 1231 porodov, kar je za 46 več kot v letu 2015. Rodilo se je 1244 otrok, od tega 657 dečkov in 587 deklic.

M. Ž.

Galerija