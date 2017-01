Gasili saje saje, pa tudi podrast

2.1.2017 | 18:05

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Ob 9.33 so na Senovem gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGE Krško in PGD Senovo so požar pogasili in pregledali prostore. Nastala je manjša materialna škoda.

Gorela trava

Ob 14.28 je na Cesti na Trato v Kočevju zagorela suha trava in podrast. Gorelo je na površini 1.200 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Prepeljali so jo v UKC

Ob 11.39 je dežurna ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči s helikopterjem Slovenske vojske iz Črnomlja prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Našel mino

Ob 13.10 je v bližini pokopališča v Šmarju-Sapu v grosupeljski občini občan našel minometno mino brixia, italijanske izdelave, ostanek obdobja ll. svetovne vojne. Najdbo sta na varno odstranila pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Ljubljanske regije.

J. A.