Trk v varnostno ograjo je bil usoden

3.1.2017 | 06:55

Ostanki poškodovanega avta iz nočne nesreče na cesti Globoko-Pišece. (Foto: PGE Krško)

Ponoči ob 0.38 se je na cesti Globoko–Pišece v občini Brežice voznica z osebnim vozilom zaletela v varnostno ograjo. Kljub hitremu posredovanju reševalcev Nujne medicinske pomoči Brežice je voznica umrla na kraju nesreče. Gasilci PGE Krško so proti požarno in proti naletno zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom odprli vozilo in odstranili varnostno ograjo, razsvetljevali kraj nesreče, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in jih očistili ter nudili pomoč policiji, vlečni službi, reševalcem in pogrebni službi. Dežurni delavec cestnega podjetja je zavaroval poškodovan del varnostne ograje.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 51-letna voznica osebnega avtomobila izgubila oblast nad vozilom in trčila v odbojno ograjo. Zaradi hudih je umrla na kraju prometne nesreče. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, zdravnica pa je za pokojno

odredila sanitarno obdukcijo.

Našel minometno mino

Včeraj ob 17.27 je pri naselju Trnovec v občini Metlika občan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi sta odstranila minometno mino, italijanske izdelave, iz 2. svetovne vojne in jo odpeljala v ustrezno skladišče.

Prekinjena elektrika

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes od 8. ure do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Vinji vrh. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.

