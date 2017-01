Prvi sneg, počitnic pa konec!

3.1.2017 | 07:45

Šolarji so se po božično-novoletnih počitnicah danes zjutraj v šolo odpravili v snegu.

Sneg je ponoči pobelil Slovenijo, zlasti jugovzhodne kraje. Po podatkih Agencije RS za okolje je bila ob 7. uri snežna odeja najdebelejša v Črnomlju, in sicer je merila 17 centimetrov. Po osem centimetrov so namerili še v Kočevju in Novem mestu, drugod pa je snega bolj za vzorec. V prihodnjih dneh novega sneženja še ni pričakovati.

Tudi na Dolenjskem smo se prebudili v belo jutro, ponekod še malce sneži, promet pa je zato upočasnjen. Zaradi snega in temperatur pod ničlo je zlasti zjutraj seveda možna poledica, zato velja biti na cesti še posebej previden. Vzdrževalne službe ceste posipajo, ponekod tudi že plužijo, zato je možen upočasnjen promet.

Na mejnem prehodu Obrežje je pri izstopu za avtobuse čakalna doba predvidoma eno uro.

In kako kaže za naprej?

Dopoldne bodo padavine po napovedi agencije povsod ponehale, najkasneje v Beli Krajini. Od severa se bo postopno razjasnilo, le ponekod v južnih krajih bo ostalo več oblačnosti.

Pooblačilo se bo, večjih količin snega pa ni pričakovati in tudi ta sneg se ne bo obdržal. Od sredine tedna bo vreme bolj stabilno, vendar hladno: temperature zjutraj bodo pod 0 stopinj Celzija, čez dan bodo ponekod segle tudi do 5 stopinj Celzija, pravijo vremenoslovci.

