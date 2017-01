Podražitev vrtca na plečih občine

Šentjernej - Svetniki se na lani niso odločili za predlagano povišanje cen programov predšolske vzgoje za Vrtec Čebelica (12 proti, 3 za).

Kot je obrazložila Darja Will iz občinske uprave, je bil glavni razlog sprostitev napredovanj s 1. decembrom, kar pomeni, da se poveča strošek dela. Za prvo starostno obdobje naj bi se cene vrtca povišale za 4,7 odstotkov, kar pomeni s 445 na 466 evrov, v drugem starostnem obdobju pa za 1,2 odstotka, kar pomeni s 339 na 343 evrov. Stroški živil ostajajo enaki (1,50 evra na dan). Svetniki so si bili enotni, da je vrtec predrag, socialne razmere v družinah pa preslabe, da bi starši to zmogli.

»Razliko 30 odstotkov v ceni naj pokrije občina, obenem pa naj naloži svojim predstavnikom v Svetu zavoda, da tudi sami najdejo kake rezerve,« je dejal svetnik Albert Pavlič (SDS). Jože Simončič (SLS) je ugotovil, da je z našo družbo nekaj narobe, če mora delavec z minimalno plačo skoraj vse dati za varstvo enega otroka. Svetnica Viktorija Rangus (SDS) je povedala, da bo glasovala za povišanje cen, saj ne bi rada, da bi moral vrtec zato najemati premostitveni kredit, kot se menda dogaja v nekaterih novomeških vrtcih. Povišanja cen svetniki na koncu niso izglasovali, a vzgojitelji v Šentjerneju zato dobijo vseeno višje plače - razliko bo pokril občinski proračun in po besedah župana Radka Luzarja bo ta nova obremenitev letno stala najmanj 20 tisoč evrov.

