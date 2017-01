Srečanje na meji potrdilo dobro sodelovanje

3.1.2017 | 10:00

Srečanje na meji.

Brod na Kolpi - Pred enajstimi leti sta Turistično športno društvo Kostel in Udruga (Združenje ) za šport in turizem iz Broda na Kolpi pripravili prvo prednovoletno srečanje na meji, ki se ga vsa leta udeležujejo predstavniki mejnih policijskih postaj Kočevje in Delnice ter občinska vodstva Kostela in Delnic in drugi povabljeni gostje.

Tokratno srečanje, točno ob poldne na mostu čez Kolpo, sta vodila predsednika obeh društev dr. Stanko Nikolič in Davorin Klobučar ter kostelska županja Lilijana Butina in gradonačelnik Delnic Ivica Knežević. »Tudi na ta način povezujemo oba naša naroda, ki sta do vzpostavitve državne meje in tudi po njej živela v sožitju in strpnosti. Če bi naši vladi in najvišja politična vodstva ravnala tako, kot mi ob meji, med državama ne bi bilo prav nobenih odprtih vprašanj, » so na kratko misli strnili vsi govorci. Inšpektor PP Ljubljana Marjan Bavec je omenil vsa leta več kot zgledno in predvsem profesionalno sodelovanje, tudi po namestitvi žične ograje, od pred kratkim tudi vrat na mostu, Marinko Puškarić iz policijske postaje Delnice pa je dodal, da so ne le policija ampak tudi občani na obeh bregovih najboljši varuhi prostora. O pomembnosti sožitja narodov tudi v primežu, včasih nelogičnih korakov, ki jih naredi politika, je spregovoril kočevski poslanec v državnemu zboru Janko Veber.

Srečanje je ves čas spremljal kulturni program, harmonikarji z obe strani meje, ob koncu sta predsednika društev po vodi spustila venec z napisom »Za vselej Schengen, dovolj je bilo».

Besedilo in foto: Milan Glavonjić