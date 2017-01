Črnomaljci bi radi energetsko obnovili kar sedem stavb

Mojca Čemaš Stjepanovič (v sredini). (Foto: J. A.)

Črnomelj - Občina Črnomelj je lastnica številnih objektov, in ker stroški njihovega vzdrževanja niso majhen zalogaj, so se svetniki na zadnji seji občinskega sveta odločili za energetsko sanacijo sedmih stavb. Gre za projekt, vreden več kot milijon 800 tisoč evrov. Izvedli naj bi ga v javno-zasebnem partnerstvu z družbo Petrol, ki so ji podelili koncesijo za 15 let.

Županja Mojca Čemas Stjepanovič je pojasnila, da so se za javno-zasebno partnerstvo odločili, ker občina glede na preostale obveznosti na kratek rok teh naložb ni sposobna plačati sama. Gre namreč za energetsko sanacijo nekdanjega dijaškega doma, OŠ Milke Šobar – Nataše, OŠ Mirana Jarca, zdravstvene postaje Vinica, Gradu oz. občinske stavbe, OŠ Dragatuš in podružnične OŠ Adlešiči. Naložba zajema prenove kotlovnic, izvedbo energetskega upravljanja, vgradnjo termostatskih ventilov in gradbeno sanacijo v smislu izolacije ovojev in zamenjave stavbnega pohištva.

Zaradi transparentnosti in čim večje koristi občine so morali izpeljati številne postopke v skladu z zakonodajo o javno-zasebnem partnerstvu (objava povabila, konkurenčni dialogi), da so prišli do investicijskega projekta in partnerja, s katerim bodo lahko podpisali pogodbo.

»Kandidirali bomo na razpisu za kohezijska sredstva. Ta investicija naj bi brez davka na dodano vrednost, ki ni upravičen strošek, znašala nekoliko manj kot milijon in pol, 40 odst. naj bi dobili iz kohezijskega sklada, 9,9 odst, naj bi zagotovila občina, 50,1 odst. pa zasebni partner. To je ta trenutek edini način, da bi lahko v teh sedmih stavbah zmanjšali stroške in skozi prihranke poplačali denar, ki ga bo založil zasebni partner,« je pojasnila županja in dodala, da je razpis že objavljen, rok za prijavo pa je 12. januar 2017. Velja omeniti, da naj bi strošek DDV plačal zasebni partner, gre za 325 tisoč evrov.

Sočasno z energetsko sanacijo, ki jo bodo izvajali s Petrolom, bodo zamenjali še kritine in ostrešje na nekdanjem dijaškem domu, OŠ Dragatuš in podružnični šoli Adlešiči. Te naložbe niso del že omenjene energetske sanacije in jih bo občina izvedla z javnim naročilom.

Seveda vsi upajo, da bo občina uspešno kandidirala na razpisu, če pa slučajno ne bi šlo po načrtih, se teh naložb ne bo lotila v takšnem obsegu. »V tem primeru bomo morali počakati na naslednji razpis, kjer bo občina lahko kandidirala samostojno. V nobenem primeru zaradi omejitev finančnih sredstev z vsemi sedmimi objekti hkrati, ampak postopno. Takrat bo treba ugotoviti, katera je tista stavba, ki je najbolj potrebna prenove, in upoštevati prioritete, ki jih bo obravnaval in sprejel občinski svet,« dodaja županja.

