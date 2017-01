Prvi se je letos rodil Tibor

3.1.2017 | 11:00

Brežice - Kot smo že poročali, je v brežiški porodnišnici prva v letu 2017 rodila Marjetka Umek z Raven pri Zdolah. Njen Tibor je prijokal na svet 2. januarja zjutraj ob 4.51.

V porodnišnico so kmalu po rojstvu prišli na obisk Tiborjev oče Andrej in še drugi domači. Doma je polna hiša veselja, še posebej se je Tiborja razveselil njegov dveinpolletni bratec Anže.

V dežurni ekipi ob Tiborjevem rojstvu so bili zdravnica Zdenkica Stričević, babica Bernarda Vidmar in otroška sestra Marina Lukić. Ob našem obisku v porodnišnici so bile v dežurni ekipi na porodnem oddelku zdravnica Nataša Kočnar, babica Andreja Žertuš in otroška sestra Mateja Černelič.

V porodnišnici v Brežicah so lani vpisali 509 porodov, v katerih se je rodilo 515 otrok, ker so imeli šestkrat dvojčke. Dečkov je bilo 259 in deklic 256. Največ, 217, žensk je v tukajšnjo porodnišnico prišlo iz občine Krško. Iz brežiške občine je bilo mladih mamic 181, iz sevniške 53, Bistrice ob Sotli 8, Kostanjevice na Krki 5 in Radeče ena. V Brežicah je rodila med drugimi ženska iz Hrvaške in dve iz Afganistana.

M. L.