Razrešena direktorica EDŠ: "Razrešitev je izključno politična"

3.1.2017 | 16:30

Majda Kavšek. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Kot smo že poročali, so občinski svetniki 15. decembra na izredni seji izglasovali razrešitev direktorice Javnega podjetja EDŠ, Ekološke družbe Šentjernej d.o.o. Majde Kavšek.

Kavškova se je potem, ko je bila o novici uradno obveščena, odločila pokomentirati dogajanje.

Pravi, da je takšna odločitev občine oz. OS ni presenetila, saj je nova občinska oblast z županom Radkom Luzarjem na čelu pričela z aktivnostmi za njeno razrešitev takoj po volitvah leta 2014 nedvomno izključno iz političnih razlogov. Prvi mandat je nastopila v času prejšnjega občinskega vodstva - novembra 2009. Do konca drugega mandata ji manjka le dobrih deset mesecev.

»Pritiski na izvajanje mojega dela so se pričeli v letu 2014 (neutemeljene obtožbe v medijih glede izvedbe razpisa za izbiro izvajalcev zimske službe za dve sezoni,…), do razrešitve pa je bila komunikacija z novim občinskim vodstvom zaradi njihove nepripravljenosti na dialog zelo otežena. Izvedbo del so mojim podrejenim naročali direktno brez moje vednosti, na vprašanja in predloge večkrat sploh nisem dobila odgovora, župan je zanikal uskladitev letnega plana poslovanja pred obravnavo na seji občinskega sveta itd.,« pravi Kavškova, ki svoje delo v podjetju EDŠ ocenjuje kot pošteno in korektno, »dobri poslovni rezultati pa so vidni iz javno objavljenih letnih poročil. Podjetje je v času mojega mandata direktorice ves čas poslovalo pozitivno in se razvilo v podjetje, ki je z razpoložljivim kadrom in opremo sposobno korektno in strokovno, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, izvajati naloge občine kot ustanoviteljica podjetja na osnovi pogodb - gre za letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in površin, gradnje kanalizacijskega omrežja, upravljanje Kulturnega centra Primoža Trubarja,« je prepričana Kavškova.

Odstavljena direktorica pove, da so se na vseh sestankih z občinskim vodstvom (dvakrat sama z županom, enkrat na županov predlog z Edito Dobaj iz podjetja Idealis, enkrat pa vsi še z njeno pooblaščenko, ter z direktorjem občinske uprave in pravnikom na občini) dogovarjali izključno o možnostih njenega sporazumnega odhoda, »na katerega sem bila od začetka pripravljena, kar sem tudi povedala. Želela sem le, da se v celoti spoštuje moja pogodba o zaposlitvi (odpovedni rok in odpravnina). A na zadnjih dveh sestankih mi je bila podana zgolj ustna ponudba, ki pa je nisem sprejela, saj ni bila v skladu z mojo pogodbo o zaposlitvi,« pove Kavškova in doda, da je občinska stran kljub navidezni pripravljenosti za sporazumno prekinitev njenega mandata in zaposlitve ves čas intenzivno iskala razloge za razrešitev iz krivdnih razlogov. Kavškova do trimesečnega odpovednega roka seveda še hodi v službo, o morebitni vložitvi tožbe pa pravi, da se bo odločila v predpisanem roku. Pove še, da svojo pooblaščenko plačuje sama osebno, »o čemer hranim vsa potrebna dokazila.«

L. Markelj