Pijan vijugal po cestišču in ogrožal ostale

3.1.2017 | 12:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Brežiški policisti so bili 2. januarja popoldne obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi vijugal po vozišču, vozilo večkrat ustavil in ogrožal ostale udeležence v prometu. Na podlagi opisa vozila so policisti kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 40-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,16 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Dva Albanca nezakonito čez mejo

Črnomaljski policisti so 30. decembra lani dopoldne med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Tribučah izsledili in prijali dva državljana Albanije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Po končanem postopku so tujca odpeljali v azilni dom.

Ukradel kolo z motorjem, nakit, denar…

S parkirnega prostora pred zdravstveno ustanovo v Novem mestu je nekdo odtujil kolo z motorjem Tomos APN 6, modre barve.

Na Volčičevi ulici v Novem mestu je 30. decembra popoldne neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil zlat nakit in denar. Lastnike je oškodoval za okoli 3.200 evrov.

Vlomili v tri nenaseljene hiše

V Metliki so neznanci med 30. in 31. decembrom vlomili v tri nenaseljene stanovanjske hiše. Po prvih ugotovitvah iz dveh objektov niso ničesar odtujili, v eni hiši pa so našli in odnesli pištolo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Odnesel električno orodje

V Zalogu pri straži je med 27. decembrom lani in 2. januarjem nekdo vlomil v gradbeni zabojnik in odtujil električno ročno orodje. Lastnika je oškodoval za okoli 5 tisoč evrov.

Potreboval prikolico

Z dvorišča stanovanjske hiše v Vavti vasi je 2. januarja nekdo odtujil avtomobilsko prikolico znamke Humbaur.

Prišel po denar

V Metliki je 31 . decembra lani zvečer nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar. Lastnika je oškodoval za okoli 3 tisoč evrov.

L. M.