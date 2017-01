Kapelice na Westrovi ulici ni več

3.1.2017 | 15:30

Fotografija je nastala še pred snegom... (Foto: L. M.)

Novo mesto - Na Westrovi ulici v KS Drska v Novem mestu so nekaj dni pred božičem podrli Marijino kapelico in stare lipe ob njej. Kapelica je tu stala vrsto let, prav sredi ceste, in ovirala promet, ki je bil zlasti zadnja leta tu zelo gost.

Čeprav ni bilo načrtovano, da bo večina obiskovalcev bližnjega Šolskega centra z dvorano Leona Štuklja ter stanovalcev velikega blokovskega naselja na Drski ubirala pot prav skozi krožišče pri železniški postaji Kandija in nato čez progo po ozki Westrovi ulici mimo kapelice, se je dogajalo prav to. Pot je pač bližja kot po široki Topliški cesti. Mestna občina Novo mesto bo sedaj tu gotovo uredila bolj varno cestno povezavo, novo kapelico pa bodo postavili malce stran, tako da bodo popotniki še vedno lahko postali in pomolili pri njej.

L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 4h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni nadzornik hm ja. Samo sedaj ni cesta nič kaj bolj varna, saj je v sredini še otoček. Avti vozijo še zmerje tako kot prej. Skratka zadevo ni dokončana a ne? Iz slike sodeč pa je videt, da v bistvu tudi korenin niso odstranili, tako da bo potreben še en poseg a ne? Dovoz bagra, pa nasuti pesek bo treba odpeljat, pa potem korenine izkopat, pa novi pesek pripeljat ...... 4h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni uzizurf In mesto je še grše kakor prej. To macedoni. 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni press A ne bi bilo bolj smiselno, da bi bila ta cesta zaprta za promet, tako kot je postala prejšnja ob drugem železniškem prehodu bližje avtobusni postaji. Da bodo v ks drska le še lahko pomolili, tudi če lipe več ni. Pa da slučajno ne bodo namesto nje uredili tlakovanega otoka z visokimi robniki namesto nje! Preglej samo prijavljene komentatorje