Sto bralcev v osmi sezoni bralne značke za odrasle

3.1.2017 | 14:25

Novo mesto - S podelitvijo knjižnih nagrad, predstavitvijo biografije Roberta Bellereta 'Piaf, francoski mit' in ogledom monodrame 'Hommage Édith Piaf: Kot jaz', so v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto zaključili osmo sezono bralne značke za odrasle.

Saša Šepec in Maja Ivanež.

Kot pravi Maja Ivanež, je bralna značka dejavnost, s katero želijo v knjižnici promovirati in spodbujati branje in bralno kulturo pri odraslih bralcih. V ta namen bralcem ponujajo kvaliteten izbor aktualnih in zanimivih del iz pestre zakladnice sodobne slovenske in svetovne književnosti. »Knjižničarji pa tako tudi dobimo vpogled v bralne okuse in navade naših obiskovalcev in skrbimo, da dobre knjige najdejo pot do pravih bralcev,« pravi Ivaneževa. Rdeča nit letošnje bralne značke sta bili kulinarika in kultura pitja vina, saj se ob kuhinjski mizi spletajo različne zgodbe, prepletajo usode, ob njej pa se nam tudi odpirajo novi in zanimivi svetovi ter poglabljajo čuti, občutki in spoznanja.

Da je šla tema v slast, govori dejstvo, da je letos značko osvojilo sto bralcev. Toliko so ob zaključku prejeli izpolnjenih bralnih zgibank, kamor so bralke in bralci zapisovali svoje iskrene in pogosto zelo osebne misli o prebranem. Na knjižni seznam so uvrstili 33 slovenskih in tujih avtorjev, poleg predlaganih naslovov pa je bila za sodelovanje možna tudi izbira drugih del istih avtorjev. Za osvojitev bralne značke je bilo potrebno prebrati vsaj pet del in jih označiti v bralni zgibanki, vendar večina značkarjev vsako leto prebere veliko več od zahtevanih pet knjig.

Letošnji prejemniki bralne značke so si za nagrado ogledali predstavo Hommage Edith Piaf, monodramo Kot jaz, v izvedbi Lare Jankovič In Marka Brdnika. Predstavi je sledil kratek klepet Lare Jankovič in Maje Kraigher, prevajalke ene najnatančnejših biografij Edith Piaf z naslovom Piaf, francoski mit izpod peresa Roberta Bellereta, ki je v lanskem letu izšla pri založbi Modrijan. Srečanje so zaključili s tradicionalno podelitvijo priznanj za uspešno opravljeno bralno značko ter druženje ob kozarčku Édithine priljubljene pijače.

Dogodek je potekal v sodelovanju dveh kulturnih ustanov, Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in Kulturnega centra Janeza Trdine/Zavoda Novo mesto. Za sodelovanje in podporo pri izvedbi se zahvaljujejo Kulturnemu centru Janeza Trdine, založbi Ebesede in založbi Modrijan.

V naslednjem letu vse vabijo ki bralni znački za odrasle z misijo Roalda Dahla: »Če želiš v življenju priti kamorkoli, moraš prebrati veliko knjig.«

L. M., foto: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Galerija