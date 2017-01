Danes že 13 prometnih nesreč!

3.1.2017 | 15:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Zimske razmere so verjetno krive, da se je danes med 6. uro in 13.30 uro na območju Policijske uprave Novo mesto zgodilo že 13 prometnih nesreč.

V petih prometnih nesrečah se je osem oseb poškodovalo, med njimi najmanj ena huje, v osmih prometnih nesrečah pa je nastala premoženjska škoda. Že ponoči pa je v prometni nesreči umrla voznica osebnega avtomobila.

Vzrok večine prometnih nesreč je bila neprilagojena hitrost glede razmere na vozišču. Voznikom na policiji svetujejo dodatno previdnost, saj so ceste predvsem na izpostavljenih delih spolzke, ponekod pa je na vozišču še vedno sneg. Vozniki naj hitrost zmanjšajo in prilagodijo razmeram na cesti, prilagodijo pa naj tudi varnostno razdaljo do vozil, ki vozijo pred njimi. Vozniki naj se izogibajo situacijam, v katerih bi bilo potrebno nenadno zavirati, vožnja skozi ovinke pa naj bo umirjena in počasnejša kot v razmerah, ko so ceste suhe.

L. M.