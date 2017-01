Veseli december pri DPM Velika Dolina-Jesenice

3.1.2017

Velika Dolina - V torek, 20. decembra, so otroci v prosvetnem domu na Veliki Dolini pričakali dedka Mraza. Čeprav snega nismo dočakali, nas je kljub temu dedek obiskal.

Ker so bili letos vsi otroci pridni jim je razdelil darila, kar 110 otrokom je pričaral širok nasmeh na obrazu. Otroci so mu obljubili, da bodo tudi prihodnje leto pridni.

Pred obiskom Dedka Mraza, so si otroci ogledali predstavo o Dedku in palčkih, ki so jo učenci Osnovne šole Velika Dolina pod vodstvom učiteljice Zvonke Jarkovič enkratno odigrali.

Hvala vsem podpornikom in donatorjem za pomoč pri organizaciji.

DPM Velika Dolina- Jesenice

