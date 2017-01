Trčila tovornjak in osebno vozilo

3.1.2017 | 18:00

Danes ob 10.58 sta na cesti Žužemberk–Ivančna Gorica pri naselju Poljane pri Žužemberku v občini Žužemberk trčili tovorno in osebno vozilo, ki je nato zletelo s ceste. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci Nujne medicinske pomoči Novo mesto so poškodovanca oskrbeli na kraju nesreče. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu, ga z avtodvigalom postavili na cesto, usmerjali promet in posuli razlite motorne tekočine.

Poškodovanca v bolnišnico

Danes ob 12.25 sta na cesti Novo mesto–Trebnje pri Poljanah pri Mirni Peči v občini Mirna Peč trčili osebni vozili. Reševalci Nujne medicinske pomoči Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli na kraju nesreče in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilih, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo, pomagali reševalcem in posuli razlite motorne tekočine.

Dve osebi poškodovani

Danes ob 13.19 sta na Straški cesti v Novem mestu trčili tovorno in osebno vozilo. V nesreči sta bili dve osebi poškodovani. Reševalci Nujne medicinske pomoči Novo mesto so ju oskrbeli na kraju in skupaj z gasilci odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator na osebnem vozilu in iz vozila s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo, pomagali reševalcem na kraju ter posuli razlite motorne tekočine.

Sneg polomil drog z anteno

Danes ob 9.12 se je na stanovanjski hiši v Kanižarici v občini Črnomelj zaradi snega odlomil nosilni drog z anteno in obvisel na robu strehe ter ogrožal sosednjo stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Črnomelj so z gasilsko dvižno ploščadjo dvignili gasilca na streho, ki je prerezal kabel ter odstranil drog z anteno.

Ob gozdu zagoreli odpadki

Popoldne ob 16.18 so pri naselju Vrh v občini Šentrupert na robu gozda goreli odpadki. Gasilci PGD Šentrupert so pogasili požar na površini okoli pet kvadratnih metrov.

Obolela oseba se je zaklenila

Danes ob 16.54 se je v naselju Brege v občini Krško v bivalno prikolico zaklenila obolela oseba, ki je zavračala vsakršno pomoč. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so s strokovnim posegom vrata odprli, pomagali reševalcem pri prenosu občana do reševalnega vozila in nudili razsvetljavo. Reševalci Nujne medicinske pomoči Krško so osebo na kraju oskrbeli in jo pripeljali v UC Splošne bolnišnice Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

