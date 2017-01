Terme Čatež v preventivno prestrukturiranje

Čatež ob Savi - Okrožno sodišče v Krškem je danes izdalo sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja družbe Terme Čatež. Postopek so predlagali v družbi sami in kot so pojasnili v sporočilu, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze, je namenjen izključno prestrukturiranju finančnih obveznosti družbe.

Postopek preventivnega prestrukturiranja je namenjen temu, da se družbi Terme Čatež in njenim finančnim upnikom omogoči, da na podlagi sporazuma o finančnem prestrukturiranju izvedejo ustrezne ukrepe prestrukturiranja finančnih obveznosti, piše v sporočilu.

Zapisali so še, da postopek nima vpliva na redno poslovanje družbe in njenih obveznosti do dobaviteljev, države, zaposlenih in drugih deležnikov v okviru rednega poslovanja družbe.

Terme Čatež so po poročanju STA sicer v prvih treh četrtletjih preteklega leta ustvarile 23,3 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je slaba dva odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja so na letni ravni okrepili za 13 odstotkov na 4,2 milijona evrov. Družba, ki ima več kot 400 zaposlenih, je v omenjenem obdobju bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) na letni ravni povečala s 7,1 milijona evrov na 7,4 milijona evrov.

