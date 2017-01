Zagorela zidanica in mansardno stanovanje

4.1.2017 | 07:00

Minulo noč ob 2.21 uri je v Vitni vasi, občina Brežice, zagorela zidanica. Požar so pogasili gasilci PGD Bizeljsko, Kapele, Stara vas, Pišece in Župelevec. Vzrok požara še ni znan, ogenj je uničil ostrešje in leseni del objekta.

Sinoči ob 22.01 je v naselju Globel, občina Sodražica, gorelo mansardno stanovanje v večstanovanjski hiši. Gasilci PGD Sodražica, Žimarice-Globel-Podklanec, Zamostec in Vinice-Zapotok so požar pogasili, pregledali požarišče s termo kamero in objekt prezračili. Vzrok požara, ki je uničil mansardno stanovanje in večji del ostrešja, preiskujejo policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.