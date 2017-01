Novoletni dobrodelni koncert na OŠ Šmihel

4.1.2017 | 08:30

Novo mesto - Pred novoletnimi počitnicami smo na osnovni šoli Šmihel organizirali novoletni koncert in bazar z dobrodelno noto. Voditelja prireditve sta bila Vlasta Močnik Gabrič in Boštjan Hribar. Nastopili so ansambel Žmurek, ženska vokalna skupina Kronce, Glasbena šola Lipičnik, vokalistka Tadeja Omrzel, ansambel Meh Ekspres, otroški in mladinski pevski zbor OŠ Šmihel, ansambel Blaža Hutevca, mešani pevski zbor Krka, sopranistka Ana Berus, bend Captain Morgans revenge, pevski zbor OŠ Dragotina Ketteja in na koncu učitelji OŠ Šmihel. Izdelke za bazar pa so prispevali učenci, učitelji in starši.

Šolsko telovadnico smo v četrtek popoldne napolnili do zadnjega kotička. Na šoli se že nekaj časa soočamo s pomanjkanjem stolov za gledalce na šolskih prireditvah. Tokrat smo si jih sposodili na OŠ Stopiče, za kar smo jim zelo hvaležni. Z izkupičkom dobrodelnega koncerta in bazarja, ki je dogodek še obogatil, pa si nameravamo kupiti svoje. V ta namen se je zbralo 1600 evrov. Pomemben delež so prispevali donatorji z materialnimi in finančnimi prispevki: Krka d.d., Tiskarna Vesel, Eventus, Pitus d.o.o., Pekarna Pečjak, Pekarna Pepe, Hočevar Agro Trgovina.

Popoldne je minilo v prijetnem vzdušju. Prav vsi gledalci, mladi in malo starejši, so z veseljem prisluhnili nastopajočim. Pred izdelki, ki so bili razstavljeni v garderobi šole, pa se je naredila prava gneča, saj so bili zelo izvirni in privlačni.

Naj vsem decembrski dnevi prinesejo, kar si želimo, naj se sanje uresničijo in želje izpolnijo. Vesel božič in srečno novo leto, vam želi OŠ Šmihel.

Neva Kovač, 9. b, novinarski krožek, Foto: Helena Murgelj

Galerija