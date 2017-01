FOTO: Jubilejni vzpon na Trdinov vrh

4.1.2017 | 08:50

Foto: Uroš Jantolek

Novo mesto - Jubilejni zimski vzpon na Trdinov vrh, ki ga že 25. leto zapored pripravljajo v planinskem društvu Krka Novo mesto, je bil letos ponovno na praznični 2. januar.

Hladno zimsko jutro z jasnim nebom je vzpodbudilo veliko število pohodnikov od blizu in daleč k vzponu na dolenjski Triglav. Pohodnikom, ki so prispeli na izhodišče z organiziranim avtobusnim prevozom PD Krka, so se tradicionalno pridružili še pohodniki iz prijateljskega PD Polž iz Višnje Gore, mnogi pa so se pripeljali z lastnim prevozom. Organizirano je celotno pot iz Gabrja, preko Gospodične do Trdinovega vrha ter nazaj mimo Miklavža prehodilo blizu sto pohodnikov.

Vsaj še dvakrat toliko pa se je povzpelo na vrh v lastni režiji prej in kasneje, hitreje ali počasneje kot glavnina. Pri Planinskem domu pri Gospodični na Gorjancih so se pohodniki lahko pogreli s toplim čajem ali vinom ter sladkimi dobrotami, za kar vsako leto poskrbi društvo.

»Lepo vreme, krasni razgledi, iskreni stiski rok in topli objemi so pričarali med obiskovalce nepozabno vzdušje na zadnji praznični dan. Ob taki priložnosti se res potrjuje, da je sreča v drobnih stvareh in iskrenih ljudeh. Naj tako ostane vse leto 2017 na planinskih in osebnih poteh vseh vas članov in podpornikov PD Krka Novo mesto, prijateljev Gorjancev in ostalih ljubiteljev pohodništva,« pravi Valerija Vidmar iz PD Krka Novo mesto.

B. B.

Galerija