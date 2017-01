Krki tudi v Srbiji ni šlo

4.1.2017 | 09:20

Sandi Čebular je bil s 14 točkami (trojke 4/6) najboljši strelec Krke, dober učinek pa je pokvaril s kar šestimi izgubljenimi žogami. Toliko so jih "ukradli" tudi Mateju Rojcu. (Vir fotografije: ABA League/FMP)

Prvič po novembrski poškodbi je spet zaigral letos prvi mož Krke Marko Luković. (Vir fotografije: ABA League/FMP)

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so na prvi tekmi v novem letu gostovali pri FMP in izgubili s 60:78 (15:20, 29:39, 44:53). FMP je zaostajal le v uvodu prve četrtine, zatem pa bil ves čas v prednosti. Odločilno razliko je naredili v zadnjih desetih minutah.

Moštvo iz beograjskega predmestja Železnik je tako še drugič v sezoni premagalo Novomeščane, kar je pomemben podatek v boju za obstanek, ki se, kot kaže, obeta Krki.

Novomeščani so tekmo začeli obetavno, z vodstvom 6:0, toda zatem je šlo vse bolj ali manj na stran gostiteljev. Do konca polčasa niso več izgubili prednosti, a so Dolenjci kljub nenatančnemu metu iz igre (28-odst., na koncu 33-odst.) vendarle ostajali na razdalji, ki jim je ponujala upanje na preobrat.

Do tega v tretji četrtini ni prišlo, prav tako ne v zadnji, ko so domači ves čas bežali za približno deset točk. Ko je v 34. minuti zadel Bolden, je prednost gostiteljev znašala že 13 točk (61:48), do konca pa je le še narasla na 18 točk. Takšna je bila tudi največja razlika.

Pri domačih je bil z 18 točkami najuspešnejši Dragan Apić z 18 točkami, pri Krki jih je Sandi Čebular dosegel 14.

"Pred tekmo smo vedeli, da sta ključni dve stvari, protinapad in skok v napadu. pri obeh smo odpovedali. Celo tekmo smo imeli težavo s skokom. težko je zmagati, ko zbere tekmec 46 skokov, od tega 18 v napadu," je po tekmi povedal trener Krke Dejan Mihevc. Strinjal se je tudi povratnik v moštvo Marko Luković: "Več faktorjev je bilo, skok pa je odločal. Najbolj me moti, ker sem imel občutek, da si je FMP bolj želel zmago kot mi." Lukovič se je v moštvo vrnil po dobrem mesecu dni oz. štirih tekmah, ki jih je izpustil zaradi poškodbe. Na parketu je preživel 27 minut in zbral 10 točk in ujel šest odbitih žog.

Krko naslednja tekma v ligi ABA čaka v nedeljo, ko bo gostila Budućnost.

* Dvorana Železnik, gledalcev 600, sodniki: Belošević (Srbija), Hordov (Hrvaška) in Šundić (Črna gora).

* FMP: Radanov 4 (2:2), Čović 14 (6:7), Davidovac 10 (1:1), Apić 18 (8:9), Lazarević 5, Kutlešić 2 (2:2), Žižić 9 (3:3), Ljubičić 3 (0:2), Bolden 13 (3:5).

* Krka: Rebec 2, Curry 9 (2:2), Kastrati 3, Rojc 4, Dimec 10 (4:4), Čebular 14, Bunić 4, Elliott 4 (0:1), Luković 10 (6:7).

* Prosti meti: FMP 25:31, Krka 12:14.

* Met za tri točke: FMP 3:27 (Davidovac, Lazarević, Ljubičić), Krka 6:26 (Čebular 4, Curry, Kastrati).

* Osebne napake: FMP 21, Krka 30.

* Pet osebnih: Elliott (30.), Čović (35.), Čebular (36.), Kastrati (39.).

* Lestvica:

1. Crvena zvezda 16 16 0 1405:1080 32

2. Partizan 16 13 3 1287:1182 29

3. Cedevita 16 11 5 1439:1288 27

4. Budućnost 16 11 5 1322:1239 27

5. Cibona 16 10 6 1309:1271 26

6. Igokea 16 9 7 1206:1228 25

7. Union Olimpija 16 7 9 1282:1295 23

8. Zadar 16 6 10 1259:1422 22

9. Mornar 16 5 11 1234:1246 21

10. Mega Leks 16 5 11 1284:1343 21

11. FMP 16 5 11 1194:1257 21

12. Karpoš Sokoli 16 5 11 1188:1268 21

13. Krka 16 5 11 1139:1287 21

14. MZT Skopje 16 4 12 1221:1363 20

B. B.