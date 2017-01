Občinski dolg znaša že okoli 650.000 evrov

Za najem slabih šest tisoč kvadratnih metrov površin, od česar več kot polovico predstavljajo parkirišča, bi morala občina družbi Protekt Dolenjska plačevati okoli 32 tisočakov najemnine mesečno. (Foto: M. M.)

Zaradi nedelujočih tekočih stopnic in dvigala je že nekaj časa zaprt spodnji dostop do prostorov, ki jih uporablja RIC Novo mesto. (Foto: M. M.)

Obvestilo uporabnikom (Foto: M. M.)

Novo mesto - V rumeni stavbi na Topliški cesti ima MO Novo mesto od družbe Protekt Dolenjska še vedno v najemu slabih šest tisoč kvadratnih metrov površin, za kar naj bi po najemni pogodbi plačevala okoli 32 tisoč evrov mesečne najemnine. A občina že skoraj tretje leto zapored plačuje polovičen znesek, uporabniki prostorov, to sta RIC Novo mesto in Občinski inšpektorat, pa imajo zaradi tega nemalo težav.

O teh v RIC neradi govorijo javno, a njihovi uporabniki so nam zaupali, da je v učilnicah zaradi prekinitve prezračevanja slab zrak, da ne delujejo tekoče stopnice, nekaj časa ni niti dvigalo itd. Zadeve so zapletene, ker sta tako RIC kot inšpektorat zgolj uporabnika, najemnik je novomeška občina, lastnik pa družba Protekt. S tem podjetjem so že v prejšnjem mandatu oz. septembra 2011 sklenili najemno pogodbo, kot je znano, pa je občina kasneje oz. januarja 2014 vložila tožbo zaradi ničnosti te pogodbe in hkrati vračila slabih 743.000 evrov, pa tudi podrejeno tožbo za spremembe najemne pogodbe in plačila že omenjenih 743 tisočakov. Pravdni postopek še ni pravnomočno končan, v tem času pa je občina zavrnila nemalo njihovih računov in se zaradi izvršb večkrat znašla na sodišču.

»Vse od vložitve tožbe dalje občina Protektu Dolenjska v zvezi z najemom prostorov za RIC plačuje le nesporne stroške. To je del najemnine v višini 16.483,25 evra (račun za mesečno najemnino v letu 2016 znaša 31.920,38 evra), strošek električne energije (cca 1.200 evrov mesečno) in občasno druge nesporne oz. utemeljene stroške v zvezi z vzdrževanjem objekta. Za preostale stroške občina redno zavrača račune, ker podjetje ne prilaga ustreznih obrazložitev in dokazil za nastanek stroškov. Kljub zavrnitvi računov in zahtevam za specifikacijo stroškov občina ni prejela nobene dodatne obrazložitve ali dokazil, kakor tudi ne znižanja višine računa,« so na naše poizvedovanje odgovorili v kabinetu župana Gregorja Macedonija.

Zaradi tega je lastnik in direktor Protekta Matija Bradač vložil že več izvršilnih postopkov, nekatere račune je občina nato tudi plačala, a ne vseh: »Nekaterih stroškov (upravljanje tekočih stopnic in dvigala, varovanje, komunalne storitve in stroški, ki se nanašajo na ogrevanje, prezračevanje in na skupne dele) pa podjetje še ni dobilo poplačanih, ker plačilo ne more biti izvršeno pred pravnomočno končanimi sodnimi postopki.«

Bradač nasprotno trdi, da je vsakemu računu priložena tudi specifikacija, in sicer »na način, kot je to določeno v pogodbi o najemu iz leta 2011, ki je notarsko overjena«. Dodaja, da je temu večkrat pritrdilo tudi sodišče, ko je ugodilo posamezni izvršbi, sicer pa naj bi se po njegovih besedah v času od januarja 2014 do danes nabralo že za okoli 650.000 občinskega dolga.

»To je čista laž«

V omenjenih slabih šest tisoč kvadratnih metrov spadajo še 103 parkirišča (cca 3.700 kvadratnih metrov), o težavah uporabnikov pa na občini pravijo: »Protekt Dolenjska je v RIC izklopil prezračevanje, kar močno poslabšuje razmere v učilnicah. Ravno tako kljub večkratnim pozivom ne dovoljuje popravila dvigala in tekočih stopnic, ki ne delujejo že več mesecev, tudi če bi RIC popravilo izvedel na lastne stroške. Za mnoge, predvsem upokojence in invalide, to predstavlja veliko oviro, ki pomembno prispeva k njihovi odločitvi za vseživljenjsko učenje. RIC poleg tega želi z lastnimi sredstvi v učilnicah uvesti nekaj izboljšav (prilagoditev učilnic za uporabnike slušnih aparatov, namestitev videonadzora), ki jih lastnik prostorov prav tako zavrača.«

»To je čista laž,« odgovarja Bradač. Pojasnjuje, da vsa razmerja med njegovo družbo in najemnikom, torej mestno občino, določa omenjena pogodba in da je doslej vedno ustregel željam najemnika po morebitnih spremembah. »Tudi ko so letos potrebovali začasne prostore za lekarno, so me kot lastnika prosili za soglasje za preureditev in nasvete, kako to najceneje izvesti. Poklical sem v lekarno in hitro smo našli rešitev, z RIC pa nimamo razmerja, saj so le eden od uporabnikov,« je dodal. Po njegovih besedah so bile tudi tekoče stopnice poškodovane s strani uporabnikov ali najemnika, ki pa zavrača plačilo okvare. »Če kaj popravimo sami, nam zavrnejo račun. Če jih vnaprej prosimo za soglasje za popravilo, kar smo dolžni storiti, pa ga ne dobimo,« je še navrgel. Po njegovih zatrdilih je prav tako »čista laž, da je izklopil prezračevanje«, saj da je upravnik stavbe Zarja, in »če kaj ne deluje, naj se obrnejo na njih«.

Zadnja bo od sodišča

Direktor Zarje Martin Kambič je za Dolenjski list pojasnil, da je Zarja lastnik tamkajšnje kotlovnice in skrbi za ogrevanje tako Tuša kot prostorov Protekta, medtem ko je hladilna postaja skupna naprava in njo le upravljajo. »Za hlajenje v posameznih prostorih pa je odgovoren posamezni lastnik, mi lahko skrbimo za te zadeve le do lastniških prostorov,« pravi Kambič.

Kakor koli že, zgodba ima dolgo brado, ki se rešuje in se še bo reševala na sodišču. Iz rotovža so namreč dodali, da je »občina podjetje pozvala, da stavbo vzpostavi v takšno stanje, da jo bo mogoče uporabiti za namen, ki je določen s pogodbo, in mu dala primeren rok za izvedbo. V kolikor Protekt Dolenjska tega ne bo izvršil, bo občina sprožila ustrezne sodne postopke.« Glede veljavnosti najemne pogodbe, ki je bila sklenjena 1. septembra 2011 in je že na sodišču, pa so na občini pojasnili, da »velja do odkupa prostorov, ki so predmet najemne pogodbe oz. za 20 let, v kolikor prej ne pride do odkupa«.

Članek je bil v Dolenjskem listu objavljen 15. decembra 2016.

Mirjana Martinović