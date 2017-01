Pleteršnikovi pevci izdali ploščo

4.1.2017 | 12:00

Ivana Zupančič, Mira Šuler, Lojze Ogorevc, Rajko Šuler in Jože Zupančič (Foto: M. L.)

Ovitek plošče Pišece, preljubi naš kraj (Foto:; M. L.)

Pišece - V decembru so izdali prvo ploščo Pleteršnikovi pevci, glasbena zasedba iz Pišec. Zgoščenki s sedemnajstimi skladbami so po naslovni pesmi dali naslov Pišece, preljubi naš kraj.

Skupino sestavljajo Ivana Zupančič, Mira Šuler, Jože Zupančič, Rajko Šuler in Lojze Ogorevc, ki je vodja.

Kot pravi Ogorevc, se predstavljajo s 17 pesmimi, od katerih je 16 ljudskih, ki jih pojejo večglasno ob njegovi harmonikarski spremljavi. Besedilo naslovne skladbe Pišece, preljubi naš kraj je napisal Anton Gričnik, glasbo zanjo Lojze Ogorevc, ki je tudi priredil za harmoniko ljudske pesmi, ki so jih uvrstili na ploščo.

Plošča je izšla v sodelovanju z Društvom Pleteršnikova domačija Pišece, ki si je ime nadelo po znanem jezikoslovcu Maksu Pleteršniku, rojenem v Pišecah. Po Pleteršniku so v preteklosti v Pišecah imenovali tudi pevski zbor Pleteršnikovi ljudski pevci, ki je deloval v kraju in iz katerih je izšla tudi sedanja zasedba Pleteršnikovi pevci.

Pleteršnikovi pevci nastopajo v domačem kraju in drugje in tako so obiskali tudi Slovence v Srbiji in v Trstu. Naša galerija jih predstavlja med nastopom na literarnem večeru, ki ga je Društvo Pleteršnikova domačija pred časom organiziralo v Pleteršnikovi rojstni hiši v Pišecah, in v Trstu.

M. L.

