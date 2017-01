FIŠ bo vodil dvomilijonski projekt

4.1.2017 | 11:00

Novo mesto - Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) je bila uspešna na prvem razpisu Interreg Podonavje. Kot vodilni partner v konzorciju, ki združuje 18 partnerjev iz 15 držav, bodo v 30 mesecih izvedli projekt High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region (InnoHPC).

V okviru projekta, katerega proračun znaša 2,1 milijona evrov, bo nastal transnacionalni InnoHPC laboratorij za visokozmogljivostno računalništvo, ki bo podpiral sodelovanje malih in srednje velikih industrijskih podjetij pri skupnem razvoju produktov z visoko dodano vrednostjo. InnoHPC laboratorij bo združeval visokozmogljivostno računalniško infrastrukturo in kompetence v Podonavju ter ponujal celovite izobraževalne in razvojne storitve za podjetja, so sporočili s FIŠ

Vodja konzorcija in glavni avtor projekta prof. dr. Borut Rončević je ob tem poudaril, da je pridobitev tega projekta velik uspeh in nadaljevanje ambiciozne dolgoročne strategije FIŠ, ki želi postati ključni center za visokozmogljivostne simulacije za potrebe podjetij v tem delu Evrope. Visokozmogljivostno računalništvo lahko izjemno poveča učinkovitost inoviranja v podjetjih in skrajša čas razvoja novih produktov. Soavtorica projekta doc. dr. Dolores Modic pa izpostavlja, da bo projekt akademskim ustanovam na drugi strani omogočil boljši izkoristek superračunalniških kapacitet in priložnost za reševanje zanimivih realnih problemov podjetij.

Spomnimo, FIŠ ima od leta 2014 v lasti superračunalnik, poimenovali os ga Rudolf, ki je bil v okviru projekta Kreativno jedro Simulacije sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

B. B.