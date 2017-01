Kakšno je bilo minulo leto in kaj se je že zgodilo letos

4.1.2017 | 17:55

Dolenjski list letos vstopa v 68. leto neprekinjenega izhajanja. V prvi letošnji številki smo veliko časopisnega prostora namenili pregledu najpomembnejših dogodkov lanskega leta, ob tem pa nismo pozabili na aktualne zgodbe.

BO ZDAJ OB SNEŽENJU DRUGAČE?

Po zapadlem prvem snegu smo se lotili novega pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest. Ta namreč prinaša nekaj novosti, med drugimi določa, da odstranjevanje snega s cest sedaj sodi v drugi prednostni razred, posipanje pa v prvega. Kaj naj bi to v praksi pomenilo, preverite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

OBČINI NEGATIVNO MNENJE, SVETNIKI NA ZATOŽNI KLOPI

Računsko sodišče je občini Trebnje za poslovanje v letu 2014 izdalo negativno mnenje, župan pa pravi, da gre le za nekatere nepravilnosti in kršitve manjšega pomena. O tem pišemo v časopisu, kjer poročamo tudi o razsodbah sodišča v zvezi z obtožbami, da so opozicijski svetniki iz Žužemberka ponarejali listine ter v primeru umora gostilničarja Vlada Pinteriča iz Dolenje vasi pri Krškem.

PRVA STA BILA CENE IN TIBOR

Tudi tokrat smo na začetku leta obiskali porodnišnici v Novem mestu in Brežicah in ovekovečili ljubka malčka, ki sta prva pokukala na svet. V Novem mestu je bil prvi Cene, v Brežicah pa Tibor.

