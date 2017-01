TIC se je preselil h Kompasu

4.1.2017 | 14:00

Vir fotografije: MONM

Novo mesto - Turistično informacijski center Novo mesto (TIC) se je s 1. januarjem preselil iz stavbe na Glavnem trgu 6 preselili na naslov Glavni trg 11, v prostore, kjer deluje tudi turistična agencija Kompas Novo mesto, ki je za obdobje petih let pridobila koncesijo za izvajanje dejavnosti TIC.

Kot so sporočili z mestne občine, pričakujejo, da bo zasebni partner, ki že deluje na področju turizma, prinesel nova znanja, ideje in izkušnje ter dvignil delovanje TIC na višjo raven. Pri tem bo Kompas prevzel tudi del finančnih obremenitev, ki izhajajo iz izvajanja dejavnosti, so zapisali v obvestilu za javnost.

Med naloge, ki jih opravlja TIC, sodijo informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja, ugotavljanje kakovosti turistične ponudbe, ugotavljanje mnenj v zvezi s turistično ponudbo, urejanje turistične signalizacije, trženje celovite turistične ponudbe, prodajo spominkov, razglednic in poštnih znamk, prodajo vstopnic za dogodke javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, pripravo turističnih programov in izletov ter druge naloge v skladu z letnim programom dela, še sporočajo z občine.

B. B.