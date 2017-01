Dve nesreči s hudimi poškodbami

4.1.2017 | 13:00

V naselju Vrhek v občini Sevnica se je včeraj malo pred 13. uro zgodila prometna nesreča, v kateri je 45-letni voznik motornega kolesa zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, padel in se hudo poškodoval. Moškega so reševalci odpeljali v novomeški bolnišnico.

Ob 13. uri se je zgodila prometna nesreča tudi v Bršljinu v Novem mestu. Do trčenja med tovornim in osebnim vozilom je prišlo, ko je 61-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom v križišču zavijal levo in izsilil prednost 22-letnemu vozniku osebnega avtomobila. V nesreči se je hudo poškodovala 46 letna potnica v osebnem avtomobilu, 26-letni potnik pa je utrpel lažje poškodbe.

Zgorel vikend

Danes ponoči so bili policisti obveščeni tudi o požaru počitniške hiše v Vitni vasi na območju Brežic. Gasilci so požar omejili in pogasili. V času požara v objektu ni bilo nikogar, po oceni oškodovanca pa je nastalo za okoli 40.000 evrov škode. Po prvih ugotovitvah policistov in kriminalistov je do požara prišlo zaradi pregretja lesenih oblog ob kaminu. Ogenj se je razširil in zajel zgornji del počitniške hiše. Po zaključeni preiskavi bodo policisti z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.