Prva mladinka Evrope pri županu

4.1.2017 | 15:00

Živa Falkner z družino pri županu (Vir fotografije: MONM)

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je včeraj na rotovžu sprejel Živo Falkner, članico Teniškega kluba Krka Otočec, ki se je v sezoni 2016 uvrstila na prvo mesto mladinske lestvice Tennis Europe do 14 let, ob koncu leta pa je prejela še naziv »Tenis Europe Junior Tour Player of the year.«

Kot so sporočili iz županovega kabineta, je Macedoni na sprejemu dejal, da Novo mesto ob široki podpori gospodarstva beleži nadpovprečne uspehe v številnih športnih panogah, vendarle pa so tovrstni vrhunski dosežki v tenisu, ki je globalen šport z močno konkurenco, res izjemni in terjajo popolno predanost tekmovalca in njegove družine. Poudaril je, da je pomembno mlade talente podpreti že na začetku njihove poti, jim izkazati zaupanje, ko se še uveljavljajo ter jim tako olajšati pot do prihodnjih uspehov, zato Mestna občina Novo mesto posebno pozornost namenja pomoči perspektivnim občanom. Mladi teniški igralki je čestital za osvojene dosežke in ji zaželel obilo uspeha na številnih turnirjih, ki jo čakajo v prihodnjih tednih in mesecih.

Za Živo Falkner je izjemno uspešna sezona. V letu 2016 je osvojila dva turnirja, še štirikrat pa je bila finalistka turnirjev najvišjega, 1. ranga. Lestvico Tennis Europe objavlja od leta 1990. Prva igralka, ki je zasedla mesto na vrhu, je bila Hrvatica Iva Majoli, takoj naslednje leto pa je 1. mesto zasedla Martina Hingis.

