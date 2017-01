Veseljakovo popoldne s posavskimi sončki

4.1.2017 | 18:25

Krško - V decembru so se na Radiu Veseljak odločili, da skupaj z Ansamblom Petka obiščejo nekoga na domu ali v službi in tako skupaj z njimi popestrijo decembrsko praznovanje. Izmed mnogih prijav ali prošenj so izžrebali tri srečneže in ena izmed njih je bila tudi članica Društva Sonček Posavje Mateja Ivačič, ki je v prijavi zapisala, da bi bil to prav poseben obisk, če bi ekipa Radia Veseljak in Ansambel Petka, popestrili praznične dni članom Društva Sonček Posavje in uporabnikom Centra Sonček Krško.

Res je bilo praznično glasbeno popoldne z ansamblom Petka, ki sta ga povezovali Tanja Vidic Goršak in Janje Ulaga, nepozabno, saj se je veliko članov Sončka ukvarja z glasbo in so z Ansamblom Petka tudi složno prepevali.

Da pa je bilo popoldne tudi slastno, so bili zaslužne tudi nekatere članice društva, še posebej, kot že večkrat, pa Aktiv kmečkih žena Krško polje s svojimi domačimi dobrotami

Anton Hruševar

