Na Zimskih kratkočasnicah gostja dr. Boža Flajšmana Zdenka Badovinac

5.1.2017 | 08:00

Metlika - Včeraj zvečer je bila na Zimskih kratkočasnicah v metliškem hotelu Bela krajina gostja dr. Boža Flajšmana direktorica Moderne galerije in Muzeja moderne umetnosti v Ljubljani Zdenka Badovinac. Oba sta sicer metliška rojaka.

Badovinčeva, ki je postala za dvema direktorjema prva direktorica Moderne galerije, direktoruje že od leta 1993. Zato nima le obilo izkušenj na tovrstnem področju, ampak je tudi članica mnogih strokovnih svetov različnih galerij po svetu, selektorica na mednarodnih razstavah, komisarka za mednarodne razstave po svetu in še kaj. Kot kustosinja je avtorica mnogih razstav, a tudi predavateljica v drugih državah. Izdala je tudi knjigo z naslovom Avtentični interes.

Seveda pa Zdenka Badovinac, ki je povedala marsikaj zanimivega o svojem delu, ni mogla mimo dogajanj v Metliki v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je sodelovala pri mladinskem časopisu Razmerja in pri Likovnih razmerjih, v okviru katerih sta s sošolko Sonjo Bezenšek pripravili tudi razstavo. Spomnila se je tudi zlatih časov za slovensko kulturo v začetku tega tisočletja, ko so na pomoč priskočili številni sponzorji, ter jih primerjala s kruto sedanjostjo. Lani je na primer Moderna galerija dobila za odkup zgolj 30.000 evrov.

Večer je z igranjem na harmoniko popestril Marjan Končar. Prihodnjo sredo, 11. januarja, bo gost Staneta Križa na Zimskih kratkočasnicah Mirko Ramovš, beseda pa bo gotovo tekla predvsem o folklori.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija