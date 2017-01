V hiši našli truplo, na jezu pa poginulega laboda

5.1.2017 | 07:00

Včeraj ob 11.11 uri so v kraju Orehovec, občina Kostanjevica na Krki, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri je bila mrtva oseba.

Ob 16.24 so v Straži na jezu v reki Krki gasilci GRC Novo mesto s pomočjo čolna pobrali poginulega laboda. O najdbi laboda je bil obveščen dežurni uradni veterinar (Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Novo mesto) in dežurni higienik, ki je prevzel poginulega laboda.

Najdba neeksplodiranih ubojnih sredstev

Ob 16.39 so ob reki Savi v Krškem, občina Krško, našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske in Zahodno štajerske regije sta nevarno najdbo odstranila ter varno uskladiščila.

S ceste v sneg

Ob 18.15 so v ulici Na Loko v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom izvlekli vozilo, ki je zapeljalo s ceste in obstalo v snegu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.