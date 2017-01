Tudi višje sodišče: Flis ni morilec

5.1.2017 | 09:10

Iztok Flis je v priporu odslužil kazen zaradi orožja in eksploziva. (Foto: J. A., arhiv DL)

Krško - Julija bo tri leta, odkar je v stanovanjskem delu pivnice Zvezda v Dolenji vasi pri Krškem zaradi strela v glavo umrl 67-letni gostilničar Vlado Pinterič. Njegovo truplo so našli v shrambi, bilo je zavito v rjuho. Stekla je preiskava, tudi sojenje domnevnemu storilcu, a na koncu so ga oprostili, kar pomeni, da morilec ostaja neznan.

Tri mesece po umoru gostilničarja je policija priprla domnevnega storilca – Iztoka Flisa iz Brestanice, pri katerem so med hišno preiskavo našli tudi strelivo in orožje. Aprila 2015 je Flis prvič prišel na sodišče, decembra istega leta je svoboden odkorakal domov. Ves čas je govoril, da nimajo pravega človeka.

KLJUČNI DOKAZ DNK

»Edini neposredni dokaz, ki je bremenil Flisa, je bila sled DNK v predprostoru gostilne, pa še ta ni bila odvzeta na najbolj strokoven način,« je ob branju oprostilne sodbe dejal sodnik Gojmir Pešec in pojasnil, da iz poročila Nacionalnega forenzičnega laboratorija in sodne izvedenke izhaja, da obstaja močna verjetnost, da je bil tisti DNK Flisov, a to za obsodbo ni dovolj, kajti izvedenka ni izključila možnosti, da je DNK nekdo prinesel od zunaj. Med sojenjem je obtoženi tudi povedal, da je bil nekaj dni pred umorom v gostilni, kar pomeni, da je njegova sled lahko nastala tudi takrat.

KAZEN ŽE ODSLUŽIL S PRIPOROM

Skoraj eno leto po izreku sodbe na krškem sodišču je svoje povedalo še višje sodišče v Ljubljani. V delu, ki se nanaša na posest orožja, je kazen zvišalo na eno leto zapora (prvostopenjsko sodišče ga je obsodilo na 11 mesecev), ob tem velja omeniti, da je ta čas že odslužil, ko je bil v priporu, v drugem delu, ki se nanaša na umor, pa je višje sodišče potrdilo sodbo okrožnega.

»Odsotnost neposrednih obremenilnih dokazov zoper obtoženca in odsotnost sklenjenega kroga indicev takšne narave ter kvalitete, ki bi omogočali trdno sklepanje o tem, da je obtoženec storilec očitanega kaznivega dejanja, tudi pri pritožbenem sodišču vzbujata resen dvom o očitku obtožbe, ob podanem razumnem dvomu pa je treba odločiti v korist obtoženca,« je med drugim v obrazložitvi sodbe napisalo višje sodišče v Ljubljani.

Zaključek: kdo je umoril gostilničarja Pinteriča, je vprašanje, na katerega policijska preiskava in sojenja nista odgovorila. Iztok Flis je v priporu preživel dobro leto in dva meseca, ves čas je trdil, da ni morilec, in na koncu se je izkazalo, da proti njemu res nimajo neposrednih obremenilnih dokazov. Vrnil se je k staremu poslu – sečnji lesa.

J. Ambrožič

Komentarji (1) 4h nazaj Oceni Hipokrat Vse čestitke sodniku, ki je že na prvi stopnji strokovno razsodil, in tako verjetno prispeval k boljši statistiki krškega sodišča, ki je bilo po poročanju medijev v letu 2015 na 1. mestu po razveljavljenih prvostopnih sodbah v Sloveniji (57.8%). Sodnik ne more prevzeti bremena slabega predkazenskega postopka.