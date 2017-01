Smučišče na Gačah jutri spet vabi

7h nazaj –2 (0) (2) (0)(2) Oceni iii

bistveno vprašanje za gače (me ne zanima, kdo je lastnik): je urejeno smučišče na način, da se gre gor uživat in smučat in ne uničit smuči? me ne zanimajo izgovori na to in ono, so bili vedno isti problemi s kamenjem ipd, čeprav je drugače samo smučišče list ok, ko je seveda kaj snega gor. usmerite torej napore v urejenost smučin, da nre bo gor samo feštanje, pa poskrbite za letno sezono v stilu dowvhilla ipd (čeprav je to že malo passe danes), da bo zadeva rentabilna in uspešna. velik sreče v novem letu!