Je bil poginuli labod okužen z virusom ptičje gripe?

5.1.2017 | 10:20

Poginulo žival bodo pregledali v laboratoriju Nacionalnega veterinarskega inštituta. (Foto: A. Ž., arhiv DL)

Straža - Kot smo poročali že zjutraj, so včeraj popoldne na jezu v Straži našli poginulega laboda, katerega so s pomočjo čolna pobrali poklicni gasilci GRC Novo mesto.

O najdbi sta bila obveščena dežurni uradni veterinar Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter dežurni higienik, ki je prevzel žival.

Ker je znano, da so bili v minulih dneh poginuli labodi na Pragerskem okuženi s ptičjo gripo podtipa H5N8 (ta sicer ne predstavlja posebne nevarnosti za ljudi), nas seveda zanima, ali je bil morda tudi v Straži najden labod okužen z omenjenim virusom.

"Uradni veterinar je včeraj Veterinarsko higienski službi (VHS) odredil odvoz laboda in analize v laboratoriju Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI). Rezultati analiz so običajno znani v dveh do treh dneh. Ko prejmemo izvid, vas bomo o rezultatih obvestili," je za Dolenjski list povedal Matjaž Emeršič iz Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

J. A.