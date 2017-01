Vlomil, a ga ni nič premamilo, da bi vzel

Minulo noč okoli 1. ure je bila PU Ljubljana obveščena o vlomu v hišo v okolici Grosupljega. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec odstranil ključavnico obešanko in vlomil v notranjost hiše, ki je v fazi obnove. Po pregledu prostorov ni ničesar vzel, kljub temu da je bila tam večja količina gradbenega materiala in delovnih strojev, je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi PU Ljubljana Nataša Pučko.

J. A.