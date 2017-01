Francoski Trigano v ekskluzivna pogajanja za nakup Adrie Mobil

5.1.2017 | 13:25

Foto: M. M., arhiv DL

Novo mesto - Francoski proizvajalec vozil in opreme za kampiranje Trigano je z delničarji družbe Protej začel ekskluzivna pogajanja za nakup tega slovenskega podjetja, s tem pa za prevzem novomeškega podjetja Adria Mobil, ki je eden vodilnih proizvajalcev počitniških prikolic v Evropi, je Trigano objavil na svoji spletni strani.

Protej je obvladujoča družba ACH, ki ima v lasti skupino Adria Mobil. K tej poleg podjetja Adria Mobil sodi še 11 odvisnih družb, med njimi Adria Dom v Kanižarici, Podgorje v Šentjerneju in Adria Plus v Novem mestu. Protej sicer nima v lasti le proizvodov vozil za prosti čas (Adria Mobil), temveč tudi družbe na področju avtomobilske industrije (Autocommerce, AC Mobil, Avto Triglav), hotelirstva (Grand Hotel Union, Hotel Lev) in informacijske tehnologije.

Zaposleni v Adrii Mobil uradnih informacij o ekskluzivnih pogajanjih še nimajo, zato je za komentar še prezgodaj, je za STA dejal predsednik sindikata SKEI v Adrii Mobil Ramo Čivović.

Sicer pa delavci, kot so že večkrat poudarili, generalno direktorico Sonjo Gole podpirajo pri njenem zavzemanju za ohranitev podjetja in ji tudi zaupajo pri njeni presoji. Glede na to so in bodo podprli tudi njeno odločitev glede prodaje družbe, je povedal Čivović.

Kot so zapisali v Triganu, je Adria Mobil ena najbolj prepoznavnih znamk na evropskem trgu vozil za prosti čas. Spomnili so, da novomeško podjetje izdeluje avtodome, počitniške prikolice in mobilne hiške, sami pa proizvajajo vso opremo za kampiranje.

Goletova pa je jeseni ocenila, da Adria Mobil predstavlja enega največjih izvoznikov v državi in v svoji skupini zaposluje več kot 1500 ljudi. Skupina na leto ustvari preko 300 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in več kot 15 milijonov evrov čistega dobička.

Družba je finančno stabilna, nizko zadolžena, z močnim denarnim tokom, ki zagotavlja servisiranje vseh poslovnih obveznosti družbe in redna izplačila dividend.

Trigano je medtem ena vodilnih družb v evropski panogi vozil za prosti čas, ki združuje preko 20 različnih blagovnih znamk, ustvarja preko 1,3 milijarde evrov letnega prometa ter zaposluje preko 5000 ljudi v petih evropskih državah. Kot delniška družba kotira na pariški borzi.

Družba ACH je Adrio Mobil septembra obvestila o začetku pregleda strateških povezav in morebitni prodaji njihovega deleža v tej novomeški družbi, danes pa je postopek prodaje zaradi novega razvoja dogodkov ustavila, je Adria Mobil sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Večinski lastnik je glede prodaje deleža takrat napovedal, da si bo prizadeval zagotoviti, da bodo ključna merila za izbor najugodnejšega ponudnika vključevala tudi zavezo po izpolnitvi nefinančnih meril, da bo novi lastnik ohranil delovna mesta, proizvodnjo ter sedež v Sloveniji in ohranil blagovno znamko Adria, da bo novi lastnik spoštoval kolektivne pogodbe in pravice delavcev družbe Adria Mobil ter da bo uporabil sinergije za izboljšanje dobičkonosnosti in konkurenčnosti družbe Adria Mobil.