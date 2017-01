Učenec se je poškodoval na drsališču; v hiši našli preminulega

5.1.2017 | 18:35

Foto: J. A., arhiv DL

Ob 11.43 je učenec OŠ Artiče (občina Brežice) pri drsanju padel in se poškodoval. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so ga oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

V hiši je bila preminula oseba

Gasilci PGD Črnomelj so ob 14.10 v Sečjem selu v občini Črnomelj s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše, v kateri so našli preminulo osebo. Gasilci so pomagali policistom in reševalcem ZD Črnomelj.

Trčila sta

Ob 17.19 sta v Potoku na območju Straže trčili dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so iz vozila s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem, razsvetljevali kraj nesreče in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Mrzlo bo

Po podatkih Agencije RS za okolje bo do noči na soboto zelo vetrovno. Danes in jutri bo v višjih legah, pod Karavankami in v zgornjem Posočju pihal okrepljen severni veter s sunki nad 70 kilometrov na uro, na Ilirskobistriškem in tudi ponekod drugod na Primorskem pa bo pihala zmerna do močna burja s sunki nad 100 kilometrov na uro. V petek bodo predvidoma sunki vetra tudi v severovzhodni Sloveniji presegli 70 kilometrov na uro. V notranjosti Slovenije in tudi na Primorskem v krajih brez burje (Goriška) bodo od petka do nedelje temperature ves dan ostale pod lediščem. Jutranje temperature bodo večinoma pod -10 stopinj C. V sredogorju in visokogorju bodo razmere ekstremne. Občutek mraza zaradi nizkih temperatur (-15 do -22 stopinj C) in vetra bo med -30 in -38 stopinj C.

J. A.