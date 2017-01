Žarek upanja za iztisnjene male delničarje Dane

6.1.2017 | 08:05

Mirna - Leta 2010 izključeni mali delničarji proizvajalca pijač Dana z Mirne si morda lahko obetajo izplačilo dodatka k takrat prejeti denarni odpravnini, poroča Slovenska tiskovna agencija. Kot so sporočili iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), je izvedensko mnenje pokazalo na skoraj še enkrat višjo vrednost Danine delnice ob iztisnitvi, kot pa je znašala odpravnina.

Združenje je novembra 2010 sprožilo sodni postopek zoper tri mesece prej sprejeti skupščinski sklep o iztisnitvi malih delničarjev, saj jim je novi lastnik Dane, podjetje Plasta v lasti Franca Freliha, izplačal po njihovem mnenju sramotno pičlih 6,50 evra za delnico. Medtem pa je knjigovodska vrednost Danine delnice konec leta 2009 znašala 24,37 evra.

Takšno odpravnino je novomeško okrožno sodišče ocenilo kot primerno, vendar je ljubljansko višje sodišče po pritožbi VZMD februarja lani njegov sklep razveljavilo in mu zadevo vrnilo v novo odločanje.

Zdaj je sodna izvedenka za vrednotenje podjetij, ki jo je imenovalo okrožno sodišče v Novem mestu, kot pošteno vrednost 100-odstotnega lastniškega kapitala podjetja Dana na dan 31. december 2009 določila 4,9 milijona evrov, so sporočili iz VZMD. To pomeni 12,12 evra na delnico in torej skoraj dvakratnik denarne odpravnine, ki si jo je - sam sebi - na skupščini leta 2010 kot primerno določil Frelih.

Po mnenju VZMD tako okrožnemu sodišču v Novem mestu ne preostane drugega, kot da sedem let po iztisnitvi glavnemu delničarju končno le naloži izplačilo dodatkov k dokazano prenizkim denarnim odpravninam 726 delničarjev.

V Dani, ki jo vodi direktor Marko Hren, je danes zaposlenih približno sto ljudi. V prvih devetih mesecih lani je prodala za nekaj več kot 11,17 milijona evrov pijač ter ustvarila skoraj pol milijona evrov čistega dobička. Hren je pred kratkim izrazil prepričanje, da bo leto 2016 za rekordno, za letos pa napovedal nove naložbe v stroj za polnjenje sirupov ter v proizvodnjo polizdelkov oz. baz in sirupov, je še navedla STA

