FOTO: Koledniki so nosili zvezdo

6.1.2017 | 12:35

Zvezda je zažarela tudi pri Drobničevih na Malencah, česar se je razveselil tudi Stanko, ki je zvezdo sešil. (Foto: M. L.)

Orehovški Koledniki (Foto: M. L.)

Kostanjeviški koledniki (Foto: M. L.)

Kostanjevica, Malence, Orehovec - Sinoči so v nekaterih krajih v kostanjeviški občini zapeli koledniki, ki so tako obudili stari običaj na predvečer praznovanja svetih treh kraljev.

Kostanjeviški koledniki so s svetlečo zvezdo obiskali nekatere domove v Kostanjevici na Krki in Malencah. Družinam so zaželeli srečno novo leto in veselo praznovanje treh kraljev in jim izročili voščilnice. Nad vrata so s kredo napisali znamenje: 20 G + M + B 17. Družine so se jim zahvalile za obisk in jih pogostile.

Tudi letos so odšli na svojo tradicionalno pot od hiše do hiše v domači vasi in tudi v sosednjih koledniki iz Orehovca. Zapeli so pri približno sedemdeset hišah.

M. L.

