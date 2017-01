Vzel denar iz blagajne in pobegnil. Počilo pri Srebrničah

6.1.2017 | 11:35

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči okoli 18.30 je neznanec vstopil v prodajalno v Semiču in iz registrske blagajne, ki je bila na prodajnem pultu, ukradel gotovino in pobegnil. Policisti osumljenca drzne tatvine še iščejo, so danes sporočili s PU Novo mesto. Po naših neuradnih informacijah se je to zgodilo v trgovini na Mladici, nepridiprav pa naj bi pobegnil z okoli 1.500 evri.

Oba v bolnišnico

Nekaj po 18. uri so bili policisti obveščeni tudi o prometni nesreči pri Srebrničah. Po njihovih ugotovitvah naj bi jo povzročila 44-letna voznica, ki je zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v avto, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 24-letni voznik. Oba udeleženca nesreče so reševalci odpeljali v bolnišnico, po prvih informacijah naj bi utrpela lažje poškodbe.

Ostala brez avta

Brežiški policisti so včeraj dopoldne v Gornjem Lenartu opravljali meritve hitrosti in zaradi prekoračitve hitrosti v naselju ustavili voznika avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 65-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Med opravljanjem mejne kontrole na Obrežju so policisti v minuli noči zasegli avtomobil 31-letnemu državljanu Kosova, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja.

Škode za tisočaka

Z dvorišča gospodarskega objekta v okolici Krškega so v noči na četrtek neznanci ukradli 20 akumulatorskih baterij in lastnika oškodovali za 1000 evrov.

V Dečnem Selu pa je včeraj popoldne nekdo skozi okno vlomil v hišo, a po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel.

M. M.

