Rdeči križ: Božiček račune plača

6.1.2017 | 13:30

ilustrativna slika (Foto: OZRK Novo mesto)

Novo mesto - »Naš Božiček je na svoji decembrski poti srečal veliko ljudi odprtih rok in dobrega srca, ki so napolnili njegovo vrečo s 5.610 evri. Januarja bo tako plačal račune iz naših 20 zgodb in pri plačilu upošteval socialno stanje družin in zapadlost računov, posamezniki bodo prejeli od 870 do 120 evrov,« je danes sporočila sekretarka novomeškega združenja Rdečega križa Barbara Ozimek.

Prejeli so 74 nakazil, prispevalo je 63 posameznikov, sedem krajevnih organizacij Rdečega križa, tri podjetja in prispevki od dobrodelne akcije DNŠ na dobrodelnem »kuhančku«.

»V imenu vseh prejemnikov darov se iskreno zahvaljujemo vsem darovalcem, ki ste prisluhnili stiskam ljudi in se nanje odzvali. Prepričani smo, da jim bo novica o plačanih računih na začetku novega leta prinesla veselje in optimizem. Hvala še enkrat in naj se vam v letu 2017 dobro z dobrim vrača,« ob tem dodaja Ozimkova.

M. M.