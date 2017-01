Med pogonom je pred seboj zagledal medveda

6.1.2017 | 14:15

Medved je bil po besedah lovcev bolan in nevaren. (Foto: LD Mirna Peč, arhiv DL)

Več kot 200 kilogramov je imel kosmatinec, ki je pod strelom lovske puške padel v Škratovici. (Foto: LD Mirna Peč, arhiv DL)

Konec decembra, ko so imeli člani Lovske družine Mirna Peč skupni lov na jelenjad in divjega prašiča, se je pred enim od lovcev, ki je izvajal pogon, pojavil medved. Bilo je vprašanje: ali bo žrtev kosmatinec ali človek. Padel je medved.

»Lov smo imeli v Škratovici, to je predel Globodola, kjer je v neposredni bližini tudi pohodna pot na Frato,« je pojasnil starešina Lovske družine Mirna Peč Karol Zagorc. »Še dobro, da je bil naš lovec toliko priseben, da je znal reagirati, ko je medved napadel. Z razdalje dveh metrov ga je dvakrat ustrelil, k sreči ga je zadel že prvič,« je dodal.

BOLAN JE BIL

Šlo je za samca, težkega več kot 200 kilogramov, ki je bil po oceni lovcev star več kot 10 let. »Po zobovju smo ocenili, da je bil bolan, imel je razmajane zobe, in verjetno je zaradi tega napadel. Menimo, da je ta isti medved nekaj mesecev prej na območju Lovske družine Dobrnič večkrat napadel ljudi,« je še pojasnil Zagorc.

Na območju, za katerega skrbijo mirnopeški lovci, zadnja desetletja ni bilo napadov medveda, čeprav opažajo, da se tam gibljejo trije ali štirje. »Zadnjega medveda smo tukaj odstrelili pred 22 leti, tisto je bilo po odločbi.«

Pozimi naj bi medvedi dremali. »Če je takšna zima, kot je tokratna, gredo tudi ven iz brloga in se gibljejo po okolici. Če je vse normalno in medved ni izzvan, ne bo napadel, glede tega ste lahko brez skrbi,« nas je pomiril Zagorc in poudaril, da je šlo v njihovem primeru za bolno žival, ki jo je lovec presenetil.

O streljanju na medveda so mirnopeški lovci obvestili policijo in lovskega inšpektorja.

GABRIJEL: MAJHEN ODSTREL

»Medvedov je v naših gozdovih izredno veliko, odstrel pa dokaj majhen, ker je medved zavarovana vrsta in odstrel odreja država. Leta 2016 bi morali začeti odstrel 1. oktobra, pa so se neki varuhi narave pritožili na dokument in zdaj vse stoji,« je pojasnil Stane Gabrijel, tajnik novomeške zveze lovskih družin. Tudi on je izpostavil, da je bil ustreljeni medved bolan in zaradi tega napadalen.

»V Lovski družini Dobrnič je bilo kar nekaj napadov tega medveda na ljudi, in kolikor mi je znano, je njihov tajnik prijavil zadevo lovskemu inšpektorju in Zavodu za gozdove Slovenije v Novem mestu za hitro posredovanje in odstranitev take živali, pa se ni, kolikor je meni znano, zgodilo nič. Vse se je menda ustavilo ali vsaj predolgo zadrževalo na Zavodu za gozdove RS,« je kritičen Gabrijel.

Članek je objavljen v aktualni, 1. številki Dolenjskega lista z dne, 5. januar 2017.

Janja Ambrožič

