Železni most čez Savo v obnovo še letos, čez Krko pa v 2018

6.1.2017 | 18:55

Železni most čez Savo naj bi začeli obnavljati še letos.

Brežice - Eden od simbolov občine in mesta Brežice, železni ločni most čez reki Savo in Krko, potrebuje temeljito obnovo, kar je pokazal ponovni detajlni pregled stanja konstrukcije, so danes sporočili z brežiške občine. Pregled je namreč pokazal, da je predvsem spodnji del mostu čez Savo prizadela močna korozija in ogrozila njegovo trdnost in nosilnost, zato je nujna čimprejšnja sanacija. Občina bo obnovo izvedla v dveh fazah – najprej most čez Savo in nato še most čez Krko, ki je v boljšem stanju.

Kmalu bodo tako zagnali postopek javnega naročanja za njegovo obnovo, so še zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da je bilo pri podrobnem pregledu konstrukcije, ki ga je izvedel Zavod za gradbeništvo Slovenije, ugotovljeno, da je spodnji del železne konstrukcije močno poškodovan zaradi korozije oz. rjavenja. Zgornji del konstrukcije pa je v bistveno boljšem stanju, kjer so zaznane le poškodbe protikorozijske zaščite.

Dela bodo zajemala predvidoma zamenjavo večine spodnjega dela železne konstrukcije, to je konstrukcije pod voziščem. Sama izvedba del bo zaradi podpiranja mostu ob sanaciji pogojena z več različnimi dejavniki, od vodostaja reke Save, vremenskih razmer, prestavitve infrastrukture, vezane na most, ipd. S sanacijo mostu želijo ohraniti obstoječi prometni režim – enosmerni lokalni promet za osebna vozila, kolesarje, motoriste in pešce.

Ocenjena vrednost obnove je 850.000 evrov za most čez Savo, medtem ko bo sanacija mostu čez Krko predvidoma cenejša, skupna vrednost obnove je tako ocenjena na 1,2 milijona evrov. Denar bo morala zagotoviti občina sama, kar bodo morali s potrditvijo rebalansa proračuna za leto 2017 zagotoviti na občinskem svetu, so še zapisali v občini. Denar bo sicer potrebno zagotoviti tudi v proračunu za leto 2018, ko naj bi potekala obnova mosta čez Krko.

Železna mostova čez reki Savo in Krko so zgradili leta 1906 v času Avstro-ogrske države in sta bila za tisti čas izjemen tehnični dosežek ter tako postala simbol najprej mesta Brežice in kasneje še občine. Razglašena sta tudi za tehnični spomenik. Most čez reko Savo je dolg 114,52 metra in oblikovan v dveh lokih, ki ju na sredini podpira kamniti steber. Most čez reko Krko ima en lok in je nekoliko krajši, dolg je 66,4 metra. V letih 1991 in 1996 sta oba doživela temeljito prenovo, predvsem vezano na voziščno konstrukcijo, ki pa ni bila dovolj, da bi preprečila nadaljnjo korozijo oz. rjavenje. Slikoviti most je bil prizorišče kar nekaj tujih filmov in serij, so Brežičani še spomnili v sporočilu za javnost.

M. M., foto: občina Brežice