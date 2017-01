FOTO: Miklavž je prinesel ključe hiše, trije kralji pa kuhinjo

6.1.2017 | 16:30

Sašo Mahnič s sekretarko OZRK Novo mesto Barbaro Ozimek

Selo pri Zagorici - Točno pred enim mesecem je družina Mahnič iz Sela pri Zagorici v mirnopeški občini dobila ključe nove hiše, danes ob 17. uri pa bodo prevzeli še kuhinjo, ki so jim jo namestili v teh dneh.

Kuhinjo je izdelalo in družini podarilo podjetje Mizarstvo Mihael Luzar, belo tehniko je doniral Big Bang, za kaljeno steklo med pultom in visečimi elementi pa bo poskrbelo Steklarstvo Vidmar, tudi v tem primeru gre za donacijo.

"Zelo dobro se počutimo v novi hiši, tukaj smo preživeli prvi božič. Hčerki se doma lahko celo lovita, kar je bilo prej, ko smo živeli v eni sobi, nemogoče," je nekaj ur pred slovesnostjo povedal Sašo Mahnič, ki je zelo vesel, da ima tudi prostor za sobno kolo, na katerem krepi mišice nog.

Z današnjim dogodkom se bo akcija za izboljšanje stanovanjskih razmer družine Mahnič, ki je tekla pod okriljem Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, prav zares končala, je pojasnila sekretarka Barbara Ozimek, zadovoljna, da jim je v zgodbo s srečnim koncem uspelo povezati toliko podjetij, podjetnikov in posameznikov.

Mahničevi so se znašli v stiski zaradi Saševe bolezni. Po operaciji tumorja na hrbtenjači je namreč pristal na invalidskem vozičku in zdelo se je, da jim hiše, ki sta jo začela graditi s partnerko Olgo, ne bo uspelo dokončati. Zahvaljujoč vsem tistim, ki so jim pomagali, jim jo je, pa tudi Saševo zdravstveno stanje je veliko boljše, kot je bilo - premika se s pomočjo bergel in upa, da bo enkrat spet lahko hodil kot pred operacijo.

Foto in tekst: J. Ambrožič

Galerija