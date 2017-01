Otrok z Gornje Težke Vode s helikopterjem v UKC

6.1.2017 | 18:10

Ilustrativna fotografija

Ob 10.12 sta z Brnika vzleteli posadka helikopterja Slovenske vojske in dežurna ekipa reševalcev HNMP. Malo kasneje so reševalci pristali v bližini naselja Gornja Težka Voda v občini Novo mesto, od koder so v UKC Ljubljana prepeljali obolelega otroka.

Ob 13.55 je ob Cesta krških žrtev v Krškem gorela trava. Požar na površini okrog štirih kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško.

Ob 13.35 so se na Kolodvorski cesti v Kočevju vnele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kočevje so dimnik ohladili in preventivno pregledali ostale prostore.

Ob 15.19 so v ulici Cesta na Gradec na Mirni gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mirna so nadzorovali dimno tuljavo dokler saje niso dogorele ter s termo kamero pregledali dimnik in ostrešje.

B. B.