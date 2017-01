Nesreča pri Šmihelskem mostu; vrsta dimniških požarov

7.1.2017 | 07:15

Davi ob 4.08 uri sta na križišču Siedlove in Ljubljanske ceste pri Šmihelskega mostu v Novem mestu trčili osebni vozili. V nesreči so bile poškodovane tri osebe, katere so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in jih odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem in policistom ter posuli razlite motorne tekočine.

Gorele saje

Včeraj ob 16.30 so se v naselju Tlake, občina Grosuplje, vnele saje v stanovanjski hiši. Posredovali so gasilci PGD Šmarje–Sap in PGD Grosuplje, ki so dimnik ohladili in preventivno pregledali ostale prostore.

Ob 18.18 so v Hrovači, občina Ribnica, zagorele saje v dimni tuljavi. Na pomoč so odšli gasilci PGD Ribnica, Otavice in Goriča vas, ki so počakali, da so saje dogorele, očistili dimnik ter opravili pregled z termo kamero.

Ob 20.21 so v Ulici Petra Kozine v Dolenji vasi, občina Ribnica, zagorele saje v dimniški tuljavi. Gasilci PGD Ribnica in Dolenja vas so počakali da so saje dogorele, očistili dimnik, ga pregledali s termo kamero in prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Tudi ob 23.51 so na Cesti na Ugar, občina Ribnica, zagorele saje v dimniški tuljavi. Posredovali so gasilci PGD Ribnica.

M. K.

