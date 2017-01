Krkaši upravičili vlogo favorita

7.1.2017 | 09:00

Foto: arhiv DL

Podčetrtek - Košarkarji novomeške Krke so v tekmi 13. kroga lige Nova KBM sinoči v gosteh premagali Terme Olimia Podčetrtek z 79:67 (18:25, 44:41, 62:51).

* Športna dvorana, gledalcev 250, sodniki: Vučković (Maribor), Španič (Postojna), Mlakar (Škofja Loka).

* Terme Olimia: Štruc 5, Janc 3, Strnad 15 (2:3), Švigelj 9 (1:2), Julević 14 (8:8), Cerkovnik 5 (1:2), Žvan 12 (2:2), Trupaj 4 (1:2).

* Krka: Rebec 18 (1:2), Curry 15, Škedelj 2, Jukić 8 (1:2), Rojc 4 (1:2), Kužnik 4, Dimec 3 (1:2), Čebular 5 (3:6), Bunić 2, Elliott, Luković 18 (2:2).

* Prosti meti: Terme Olimia Podčetrtek 15:19, Krka 9:16.

* Met za tri točke: Terme Olimia Podčetrtek 10:31 (Strnad 3, Švigelj 2, Žvan 2, Trupaj, Štruc, Janc), Krka 12:22 (Luković 4, Rebec 3, Curry 3, Rojc, Jukić).

* Osebne napake: Terme Olimia Podčetrtek 23, Krka 24.

* Pet osebnih: /.

Novomeški košarkarji so upravičili vlogo papirnatega favorita in se po deseti sezonski zmagi ter po nepolnem 13. krogu zavihteli na prvo mesto v ligi Nova KBM, medtem ko osmoljenci današnjega dvoboja ostajajo v spodnjem delu lestvice z vsega eno zmago na dvanajstih odigranih tekmah.

Gostitelji so dobro odprli tekmo in v prvi četrtini presenetili favorizirane goste. Ob koncu prve četrtine so si priigrali sedem točk naskoka (25:18), v nadaljevanju tekme pa niso več zdržali vse večjega pritiska varovancev gostujočega trenerja Dejana Mihevca. Ti so počasi prevzeli nadzor in v 13. minuti povedli z 28:27, slabe tri minute pred odhodom na veliki odmor pa prednost povišali na 41:35.

Novomeščani so vse dvome o zmagi razrešili v drugi polovici tekme. Njihova predstava resda ni bila bleščeča, poroča STA, vse niti igre pa so vendarle imeli v svojih rokah, njihova prednost je vselej znašala okoli deset točk. Domači košarkarji so dobre štiri minute pred koncem znižali na 62:66, v končnici pa niso zmogli resneje ogroziti Novomeščanov.

V dolenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Marko Luković in Matic Rebec, oba sta dosegla po 18 točk. V domači zasedbi je Nejc Strnad dosegel 15, Mensud Julević pa je 14 točkam dodal še deset skokov.

Izjavi trenerjev po tekmi:

Andrej Žakelj, Terme Olimia Podčetrtek: "Zadovoljen sem s pristopom in borbenostjo mojih košarkarjev. Še vedno sicer delamo preveliko napak, ki jih moramo v prihodnje čim bolj izničiti. Liga je še dolga, če bomo pokazali tak pristop, kot nam je to uspelo danes, hkrati pa tudi to borbenost in željo, smo lahko optimistični."

Dejan Mihevc, Krka: "Podčetrtčani so dokazali, da gre za neugodno in nepopustljivo ekipi, za kar jim čestitam in želim veliko sreče v nadaljevanju prvenstva. Nas pa veseli, da se nam v rotacijo počasi priključujejo poškodovani igralci. Večji del tekme smo predvsem naloge v obrambi dobro izpolnjevali. Želel bi se zahvaliti manjši skupini navijačev iz Novega mesta, da so nas prišli spodbujat v Podčetrtek."

Terme Olimia Podčetrtek bo v torek, 10. januarja, v zaostali tekmi 10. kroga gostila LTH Castings, Krka pa bo tri dni kasneje prav tako gostila zasedbo iz Škofje Loke.

M. K.