Pod nulo bo ves dan

7.1.2017 | 08:00

Foto: arhiv

Današnje jutranje temperature so večinoma pod -10 stopinjami, pod lediščem pa bodo v notranjosti Slovenije ostale tudi najvišje dnevne. Po podatkih prometno-informacijskega centra bodo zaradi nizkih temperatur ponekod po državi ceste poledenele, promet pa bodo občasno ovirali tudi močni sunki vetra, zato bo potrebna večja previdnost.

Kot opozarja Agencija RS za okolje (Arso), bo večji del današnjega dneva precej jasno, zvečer pa se bo v severni in vzhodni Sloveniji oblačnost povečala. Veter bo postopno oslabel tudi v severovzhodnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -17, ob morju okoli -4, najvišje dnevne od -6 do -1, ob morju okoli 2 stopinji Celzija, je še zapisano na spletni strani Arso.

Hladen zrak, ki bo danes dosegel Slovenijo, je bil konec leta 2016, kot poroča STA, še v neposredni bližini severnega pola, zato prinaša nizke temperature, ponekod pa tudi padavine. Z resnimi vremenskimi razmerami se soočajo tudi v drugod v Evropi. V Italiji in Nemčiji vztrajajo ekstremno nizke temperature, v nekaterih regijah tudi močan veter, na Balkanu pa močno sneži. Na hrvaški obali opozarjajo pred močno orkansko burjo.

M. K.